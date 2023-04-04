Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото

Горовая развелась с Потапом в 2014 году Фото: gorovaya_irina / Instagram

Горовая снялась в сером топе с короткими рукавами. Она позировала с приоткрытым ртом.

"Я бы лучше умер от страсти, чем от скуки", – процитировала она голландского художника Винсента Ван Гога.





Фото: gorovaya_irina / Instagram

Горовая 31 марта показала ролик, снятый во время путешествия в Египет.

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