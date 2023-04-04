Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото

Горовая снялась в сером топе с короткими рукавами. Она позировала с приоткрытым ртом.
"Я бы лучше умер от страсти, чем от скуки", – процитировала она голландского художника Винсента Ван Гога.
Горовая 31 марта показала ролик, снятый во время путешествия в Египет.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Горовая была официальной женой украинского рэпера и продсера Алексея Потапенко (Потапа). У них родился сын Андрей (2008). Также у Горовой есть дочь Наталья (1997), которая родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым.
В 2014 году Горовая и Потап развелись.
23 мая 2019 года Потапенко женился на певице Насте Каменских, с которой выступал в дуэте "Потап и Настя".