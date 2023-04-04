Бульвар Шоубиз
 
04 апреля, 2023
 
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Бывшая жена Потапа высказалась о страсти и показала свежее фото

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Горовая развелась с Потапом в 2014 году
Горовая развелась с Потапом в 2014 году
Фото: gorovaya_irina / Instagram

Украинский продюсер Ирина Горовая 4 апреля разместила в Instagram Stories фото, на котором засветила множественные татуировки на руках.

Горовая снялась в сером топе с короткими рукавами. Она позировала с приоткрытым ртом.

"Я бы лучше умер от страсти, чем от скуки", – процитировала она голландского художника Винсента Ван Гога.


Фото: gorovaya_irina / Instagram

Фото: gorovaya_irina / Instagram

Горовая 31 марта показала ролик, снятый во время путешествия в Египет.

Контекст:

Горовая была официальной женой украинского рэпера и продсера Алексея Потапенко (Потапа). У них родился сын Андрей (2008). Также у Горовой есть дочь Наталья (1997), которая родилась в браке с музыкантом Юрием Горовым.

 В 2014 году Горовая и Потап развелись

23 мая 2019 года Потапенко женился на певице Насте Каменских, с которой выступал в дуэте "Потап и Настя".

Теги: Настя Каменских, Потап, Ирина Горовая, Алексей Потапенко, татуировка, жена
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