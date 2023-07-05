Бывший жених Эсхакзай рассказал, почему они решили расстаться спустя полтора года после помолвки

По словам Пронина, перед расставанием они работали с экспертом, чтобы попытаться сохранить отношения.
"В рамках этого сотрудничества мы много чего проговорили, где у нас совпадают, а где не совпадают определенные векторальные вещи. Поэтому мы подошли нормально к расставанию. Оно у нас было достаточно киношным – мы пошли ужинать в ресторан, кажется, обменялись какими-то подарками, обнялись и вышли на следующее утро с публикацией в Instagram", – рассказал Пронин.
Адвокат отметил, что продолжает общаться с экс-невестой как друг и готов в случае необходимости ей помочь.
Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского. В 2017 году Рамина заявила, что разорвала отношения с певцом.
Эсхакзай и Пронин последние полтора года перед расставанием были обручены. В апреле 2023 года Эсхакзай заявила, что они рассталась.
"Последние пять лет, определенно, были самыми лучшими и успешными в нашей жизни. Мы заканчиваем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обмана, измен или физического насилия. Мы не хотим комментировать причины нашего расставания. Грязного белья не будет. Мы хотим быть примером того, как взрослые принимают осознанные решения", – написала она тогда.