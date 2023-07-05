Бывший жених Эсхакзай рассказал, почему они решили расстаться спустя полтора года после помолвки

Эсхакзай и Пронин последние полтора года перед расставанием были обручены Фото: raminalalala / Instagram

По словам Пронина, перед расставанием они работали с экспертом, чтобы попытаться сохранить отношения.

"В рамках этого сотрудничества мы много чего проговорили, где у нас совпадают, а где не совпадают определенные векторальные вещи. Поэтому мы подошли нормально к расставанию. Оно у нас было достаточно киношным – мы пошли ужинать в ресторан, кажется, обменялись какими-то подарками, обнялись и вышли на следующее утро с публикацией в Instagram", – рассказал Пронин.

Адвокат отметил, что продолжает общаться с экс-невестой как друг и готов в случае необходимости ей помочь.