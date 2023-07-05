Бульвар Шоубиз
 
06 июля, 2023
 
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Бывший жених Эсхакзай рассказал, почему они решили расстаться спустя полтора года после помолвки

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Эсхакзай и Пронин последние полтора года перед расставанием были обручены
Эсхакзай и Пронин последние полтора года перед расставанием были обручены
Фото: raminalalala / Instagram

Украинский адвокат Евгений Пронин 2 июня в комментарии YouTube-каналу "ебаут" назвал свое расставание с украинским блогером Раминой Эсхакзай киношным.

По словам Пронина, перед расставанием они работали с экспертом, чтобы попытаться сохранить отношения.

"В рамках этого сотрудничества мы много чего проговорили, где у нас совпадают, а где не совпадают определенные векторальные вещи. Поэтому мы подошли нормально к расставанию. Оно у нас было достаточно киношным – мы пошли ужинать в ресторан, кажется, обменялись какими-то подарками, обнялись и вышли на следующее утро с публикацией в Instagram", – рассказал Пронин. 

Адвокат отметил, что продолжает общаться с экс-невестой как друг и готов в случае необходимости ей помочь.

Контекст:

Эсхакзай приобрела известность после участия в шоу "Холостяк". После завершения проекта СМИ писали о ней как о девушке украинского артиста Виталия Козловского. В 2017 году Рамина заявила, что разорвала отношения с певцом.

Эсхакзай и Пронин последние полтора года перед расставанием были обручены.  В апреле 2023 года Эсхакзай заявила, что они рассталась. 

"Последние пять лет, определенно, были самыми лучшими и успешными в нашей жизни. Мы заканчиваем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обмана, измен или физического насилия. Мы не хотим комментировать причины нашего расставания. Грязного белья не будет. Мы хотим быть примером того, как взрослые принимают осознанные решения", – написала она тогда. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: расставание, Евгений Пронин, Рамина Эсхакзай
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