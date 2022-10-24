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24 октября, 2022
 
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Cardi B поссорилась с Мадонной

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Американская рэп-певица Cardi B высказала претензии Мадонне
Американская рэп-певица Cardi B высказала претензии Мадонне
Фото: iamcardib / Instagram

Все минувшие выходные американская рэп-исполнительница Cardi B выясняла отношения с поп-королевой Мадонной. Певице не понравилось высказывание поп-звезды, которая заявила, что благодаря ей другие артистки могут показывать сексуальность на сцене. Об этом 23 октября пишет Page Six.

Все началось с того, что 22 октября Мадонна в Instagram Stories вспомнила о своей первой книге "Секс", рассказывающей о сексуальных фантазиях ее альтер-эго Диты. Она заявила, что описанные в ней откровения помогли более молодым артисткам не бояться сексуальности в образе.

"30 лет назад я опубликовала книгу "Секс", в которой были мои голые фотографии, снимки целующихся друг с другом мужчин и женщин, а также мои фото, на которых я целовалась со всеми. Теперь Cardi B может петь свою песню WAP. Ким Кардашян может украсить обложку любого журнала своей голой задницей, а Майли Сайрус — кататься на шаре. Не благодарите", — написала певица.

Фото: madonna / Insta stories
Скриншот: madonna / Insta stories

Cardi B в Twitter заявила, что разочарована тем фактом, что Мадонна говорит о ее творчестве без должного уважения, пишет Page Six.

"Я буквально отдала честь этой женщине столько раз, потому что я выросла, слушая ее... Она может делать свои заявления, не расставляя клоунские эмодзи и не разбрасываясь словами. Эти иконы могут стать таким разочарованием, когда попадаешь в индустрию. Вот почему я все держу при себе", — цитирует сайт пост Cardi B в Twitter, который вскоре был удален.

Спустя несколько часов певица сделала новую запись в Twitter.

"Я поговорила с Мадонной, и это было прекрасно", – написала она.

"Люблю тебя, Карди. Всегда любила и всегда буду", – ответила ей Мадонна.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась 16 августа 1958 года в штате Мичиган (США).

В дискографии певицы 14 студийных альбомов. Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Cardi B (настоящее имя – Белкалис Марленис Альманзар) родилась 11 октября 1992 года в Бронксе. Она обрела популярность после публикаций юмористических скетчей в Vine и Instagram.

Ее дебютный сольный альбом Invasion of Privacy, вышедший в 2018 году, получил "Грэмми" в номинации "Лучший рэп-альбом", сделав Cardi B единственной женщиной, которой удалось выиграть в данной номинации с сольным альбомом.

Теги: Мадонна, шоу-бизнес, скандал, Cardi B
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