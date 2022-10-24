Cardi B поссорилась с Мадонной

Все началось с того, что 22 октября Мадонна в Instagram Stories вспомнила о своей первой книге "Секс", рассказывающей о сексуальных фантазиях ее альтер-эго Диты. Она заявила, что описанные в ней откровения помогли более молодым артисткам не бояться сексуальности в образе.

"30 лет назад я опубликовала книгу "Секс", в которой были мои голые фотографии, снимки целующихся друг с другом мужчин и женщин, а также мои фото, на которых я целовалась со всеми. Теперь Cardi B может петь свою песню WAP. Ким Кардашян может украсить обложку любого журнала своей голой задницей, а Майли Сайрус — кататься на шаре. Не благодарите", — написала певица.

Скриншот: madonna / Insta stories

Cardi B в Twitter заявила, что разочарована тем фактом, что Мадонна говорит о ее творчестве без должного уважения, пишет Page Six.

"Я буквально отдала честь этой женщине столько раз, потому что я выросла, слушая ее... Она может делать свои заявления, не расставляя клоунские эмодзи и не разбрасываясь словами. Эти иконы могут стать таким разочарованием, когда попадаешь в индустрию. Вот почему я все держу при себе", — цитирует сайт пост Cardi B в Twitter, который вскоре был удален.

Спустя несколько часов певица сделала новую запись в Twitter.

"Я поговорила с Мадонной, и это было прекрасно", – написала она.

I talked to Madonna …It was beautiful * ….Have a great day and drive safely yallll * — Cardi B (@iamcardib) October 23, 2022

"Люблю тебя, Карди. Всегда любила и всегда буду", – ответила ей Мадонна.

I love you @iamcardib !! ♥ *

Always have and always will. — Madonna (@Madonna) October 23, 2022