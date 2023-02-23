Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
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"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года

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Ширан: Это действительно то, что я использую каждый день во время всех трех приемов пищи
Ширан: Это действительно то, что я использую каждый день во время всех трех приемов пищи
Фото: tinglyteds / Instagram

Британский певец Эд Ширан запустил собственную линейку острых соусов Tingly Teds. Об этом сообщается 21 февраля на странице бренда в Instagram.

Над рецептом соуса артист вместе с командой работал в течение двух лет, говорится в публикации. Соус выпускается в двух вариантах: острый и очень острый.

"Я люблю соусы, это не секрет. Но чем старше становлюсь, тем больше люблю специи и нуждаюсь в них при каждом приеме пищи. Я много путешествую, поэтому иметь бутылку в моем чемодане, куда бы я ни поехал, показалось хорошей идеей. Я хотел сделать соус, который занял бы такое же почетное место, как кетчуп", – анонсировал продукт артист.

По словам Ширана, нет такого продукта, с которым бы не сочетался вкус его соусов.

"Это действительно то, что я использую каждый день во время всех трех приемов пищи. Я надеюсь, что вы полюбите их так же сильно, как и я", – отметил он.

Контекст:

Ширан прославился в 2011 году после презентации песни The A Team. В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв третье место. 

Ширан – четырехкратный лауреат премии "Грэмми". 

В ноябре 2021 года Ширан посетил Киев. Он провел в украинской столице три дня, снимая видео на улицах города. 

Ширан после нападения РФ на Украину выступил в поддержку украинцев. Певец принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: продукты, Эд Ширан, музыкант, рецепты
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