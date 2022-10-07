Эд Ширан запел на французском

Самый высокооплачиваемый британский артист сейчас работает над дуэтной песней Call on me. Ее он записывает вместе с популярным французским исполнителем Вьянне.
Фрагментом совместной работы Ширан поделился у себя на странице. При этом британец в дуэте запел на французском.
"Было очень весело делать это и петь по-французски с Вьянне", – написал Ширан.
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"Твой французский и правда великолепен", – поддержали Ширана подписчики.
В ноябре 2021 года Ширан посетил Киев. Он провел в украинской столице три дня, снимая видео на улицах города.
После нападения РФ на Украину Ширан выступил в поддержку украинцев. Певец принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.
Презентация совместной композиции Ширана и группы "Антитіла" под названием 2Step состоялась 2 мая.