Бульвар Шоубиз
 
07 октября, 2022
 
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Эд Ширан запел на французском

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Эд Ширан показал, как работает над новой песней
Эд Ширан показал, как работает над новой песней
Фото: depositphotos.com

Британский певец Эд Ширан 7 октября в Instagram опубликовал видео с фрагментом новой песни.

Самый высокооплачиваемый британский артист сейчас работает над дуэтной песней Call on me. Ее он записывает вместе с популярным французским исполнителем Вьянне.

Фрагментом совместной работы Ширан поделился у себя на странице. При этом британец в дуэте запел на французском.

"Было очень весело делать это и петь по-французски с Вьянне", – написал Ширан.


"Твой французский и правда великолепен", – поддержали Ширана подписчики.

Контекст:

В ноябре 2021 года Ширан посетил Киев. Он провел в украинской столице три дня, снимая видео на улицах города. 

После нападения РФ на Украину Ширан выступил в поддержку украинцев. Певец принял участие в благотворительном концерте в Бирмингеме.

Презентация совместной композиции Ширана и группы "Антитіла" под названием 2Step состоялась 2 мая

Теги: шоу-бизнес, Эд Ширан, песня
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