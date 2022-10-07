Эд Ширан запел на французском

Эд Ширан показал, как работает над новой песней Фото: depositphotos.com

Самый высокооплачиваемый британский артист сейчас работает над дуэтной песней Call on me. Ее он записывает вместе с популярным французским исполнителем Вьянне.

Фрагментом совместной работы Ширан поделился у себя на странице. При этом британец в дуэте запел на французском.

"Было очень весело делать это и петь по-французски с Вьянне", – написал Ширан.

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"Твой французский и правда великолепен", – поддержали Ширана подписчики.