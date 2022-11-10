Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре

В 2022 году церемония награждения пройдет в Рейкьявике (Исландия) Фото: European Film Academy / Facebook

В номинации European Documentary за победу будет бороться документальный фильм "Мариуполис 2" убитого российскими оккупантами в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичюса.

В этой же номинации представлена документальная лента "Дом из осколков" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта о жизни Лисичанского центра социально-психологической реабилитации в 2019–2020 годах.

В номинации European Discovery – Prix Fipresci представлен художественный фильм "Памфир" украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука о жизни украинца, который делает выбор между честной жизнью и желанием обеспечить свою семью.

Также за победу в этой категории будет бороться художественная лента "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша о судьбе украинки, которая оказывается в тюрьме из-за убийства мужа. Вместе с ней наказание отбывает и ее сын, так как женщина не хочет, чтобы он оказался в детском доме.