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10 ноября, 2022
 
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Четыре фильма об Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Награждение состоится в декабре

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В 2022 году церемония награждения пройдет в Рейкьявике (Исландия)
В 2022 году церемония награждения пройдет в Рейкьявике (Исландия)
Фото: European Film Academy / Facebook

Четыре фильма о событиях в Украине номинированы на Европейскую кинопремию. Имена победителей будут объявлены в декабре 2022 года, сообщается на странице Европейской киноакадемии в Facebook 8 ноября.

В номинации European Documentary за победу будет бороться документальный фильм "Мариуполис 2" убитого российскими оккупантами в Мариуполе литовского режиссера Мантаса Кведарачавичюса.

В этой же номинации представлена документальная лента "Дом из осколков" датского режиссера Симона Леренга Вильмонта о жизни Лисичанского центра социально-психологической реабилитации в 2019–2020 годах.

https://www.facebook.com/europeanfilmacademy/videos/527238622750488/

В номинации European Discovery  Prix Fipresci представлен художественный фильм "Памфир" украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука о жизни украинца, который делает выбор между честной жизнью и желанием обеспечить свою семью. 

Также за победу в этой категории будет бороться художественная лента "Цензорка" словацкого режиссера Петера Керекеша о судьбе украинки, которая оказывается в тюрьме из-за убийства мужа. Вместе с ней наказание отбывает и ее сын, так как женщина не хочет, чтобы он оказался в детском доме.

https://www.facebook.com/europeanfilmacademy/videos/864913341347759/

Контекст:

Премия Европейской киноакадемии была основана в 1988 году в Берлине по инициативе европейских кинорежиссеров и в поддержку европейского кинематографа.

В 2022 году церемония награждения пройдет в Рейкьявике (Исландия) 10 декабря.

Теги: кино, фильм, премия, Лисичанск, режиссер, церемония, Мантас Кведаравичюс
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