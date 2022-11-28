"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми

"Пять утра. Но мне удалось оторвать лицо от подушки, чтобы собрать всех моих дам вместе. Одно фото. Все в фокусе. Я бы назвала это победой. Старшая даже держит мне лицо, чтобы убедиться, что моя лучшая сторона подчеркнута", – написала актриса.
Подписчики схожесть Йовович и дочерей оценили.
"Четыре мульти-пасса", – написал jknobz, имея в виду роль Йовович в фильме "Пятый элемент".
"Каждая на этом фото – Милла", – пошутила ellbirs.
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Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.
Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.
Йовович после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает украинцев.
В конце мая 2022 года актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в голубом наряде от украинского дизайнера, а ее старшая дочь Эва Габо, сопровождавшая мать, выбрала для мероприятия желтое платье. "Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке", – написала Йовович.
Летом она приняла участие в проекте "Самые известные украинцы мира", записав слова поддержки украинцам.