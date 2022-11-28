"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми

"Пять утра. Но мне удалось оторвать лицо от подушки, чтобы собрать всех моих дам вместе. Одно фото. Все в фокусе. Я бы назвала это победой. Старшая даже держит мне лицо, чтобы убедиться, что моя лучшая сторона подчеркнута", – написала актриса.

Подписчики схожесть Йовович и дочерей оценили.

"Четыре мульти-пасса", – написал jknobz, имея в виду роль Йовович в фильме "Пятый элемент".

"Каждая на этом фото – Милла", – пошутила ellbirs.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)