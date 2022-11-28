Бульвар Шоубиз
 
28 ноября, 2022
 
Новости

"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Миллы Йовович три дочери
У Миллы Йовович три дочери
Фото: millajovovich / Instagram

Американская певица украинского происхождения Милла Йовович 27 ноября в своем Instagram опубликовала редкое фото, на котором позирует сразу с тремя дочерьми.

"Пять утра. Но мне удалось оторвать лицо от подушки, чтобы собрать всех моих дам вместе. Одно фото. Все в фокусе. Я бы назвала это победой. Старшая даже держит мне лицо, чтобы убедиться, что моя лучшая сторона подчеркнута", – написала актриса.

Подписчики схожесть Йовович и дочерей оценили.

"Четыре мульти-пасса", – написал jknobz, имея в виду роль Йовович в фильме "Пятый элемент".

"Каждая на этом фото – Милла", – пошутила ellbirs. 

Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович после полномасштабного вторжения РФ в Украину поддерживает украинцев.

В конце мая 2022 года актриса появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в голубом наряде от украинского дизайнера, а ее старшая дочь Эва Габо, сопровождавшая мать, выбрала для мероприятия желтое платье. "Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке", – написала Йовович.

Летом она приняла участие в проекте "Самые известные украинцы мира", записав слова поддержки украинцам.

Теги: Украина, шоу-бизнес, Голливуд, Милла Йовович, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
  Фейгин: Москва с высокой степенью вероятности готовит наступление на севере. Это последняя масштабная авантюра
Дмитрий ГОРДОН
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
  Бывший офицер КГБ Попов: Я отвожу время Путину и этой гнусной агрессии максимум до весны. Что с ним будет? "Неожиданно заболел и умер"
Дмитрий ГОРДОН
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
  Шустер: ​Сейчас стратегия Путина другая – эта война будет длиться три зимы
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Четыре мульти-пасса". Йовович показала фото с тремя дочерьми
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Наконец-то пришло время сделать признание". Остапчук после развода со второй женой сделал заявление
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Бесконечная наша любовь". Alyosha показала младшего сына
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Выглядит странно", "Муж поддерживает это?" 40-летняя Спирс возмутила сеть снимками, на которых запечатлена без белья и одежды
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
"Достигла дна". Экс-жена Цимбалюка рассказала о разводе после того, как актер в ее день рождения показал свою новую девушку
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
68-летняя Кудлай показала 45-летнего сына
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Осталось найти верные ноты и слова". Тина Кароль снялась в студии за пультом
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
Яма, переехавший из Украины в США, выставил патриотическое фото с женой
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 