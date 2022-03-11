"Мир Украине! Трибунал Путину". Российский бизнесмен Чичваркин отправил из Европы в Украину несколько тонн медикаментов

"Позавчера выехала машинка из Лондона, набитая медикаментами. На таможне спросили, что куда. Проверять не стали. Пожелали удачи. Прилетел в Мюнхен. Догрузили еще тонну. Перекидали в грузовичок, доехали до Варшавы. Мои 450 км дались мне непросто, но я возил телефоны на "Газели" на заре "Евросети", руки-то помнят. Разгрузились на склад в Варшаве к полуночи. Утром машина (уже не наша) ушла на Львов. Мир Украине! Свободу России! Трибунал Путину", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin)

Война России против Украины. Главное (обновляется)