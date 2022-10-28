"Чистая красота". 47-летняя Лонгория снялась со спины

Актриса позировала спиной к объективу. В одной руке она держала стакан с напитком золотистого цвета.
"Золотой час", – написала она.
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"Чистая красота", – прокомментировал подписчик ghostchicken5914.
Ева Лонгория наиболее широко известна по роли Габриэль Солис в телесериале "Отчаянные домохозяйки" (2004–2012).
Также она снялась в фильмах "Девушка моих кошмаров", "Невеста с того света", "Низшее образование", "Нет мужчин – нет проблем", "Кристиада", "Дора и Затерянный город".