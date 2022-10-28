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28 октября, 2022
 
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Чмерковский показал, как умеет лежать на гвоздях

Чмерковский показал опасный трюк
Чмерковский показал опасный трюк
Фото: maksimc / Instagram

Американский хореограф украинского происхождения Максим Чмерковский снялся в шоу, где ему пришлось голой спиной лежать на острых гвоздях. Видео он поделился 27 октября в своем Instagram.

"Потребовалось лечь на несколько острых шипов (кстати, никакой иллюзии) и заставить несколько человек исчезнуть, но я получил взрывные эмоции!" – написал он.

Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет. 

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями, Александром и Ларисой Чмерковскими, эмигрировал в США. Известность в Украине он получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

После нападения РФ на Украину Чмерковский занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи для украинцев. 

Теги: США, Украина, шоу-бизнес, Максим Чмерковский
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