  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают

"В последний какой-то период времени я больше ощущаю, что это моя страна. А до этого – мы всего лишь эмигранты. Может быть, здесь кажется, что вот мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают и принимали", – заявил он.

По словам Чмерковского, он испытывал предвзятое отношение к себе, когда принимал участие в 17 сезонах американских "Танцев со звездами".

"Я чувствовал, что люди, которые голосуют, они видят меня – непонятно откуда, с акцентом, мою фамилию невозможно произнести. И мне казалось, что из-за этого, как бы мы ни танцевали, мы были вторыми", – признался он.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube