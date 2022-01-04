  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"

"Она была не против, чтобы ты приехал в Украину на три месяца. Если бы ее пригласили в Австралию, Японию на три месяца, как бы отреагировал ты?" – спросила у Чмерковского Ефросинина.
"Отлично. Я бы ее тоже поддержал", – ответил танцор.
"И остался бы сам с ребенком?" – удивилась ведущая.
"Моя мечта – она зарабатывает, а я его вожу в школу, готовлю обеды, жду ее с работы. Я говорю это каждый раз: "Пожалуйста, иди – делай, а я буду здесь сидеть", – рассказал хореограф.
Чмерковский признался, что мечтал стать отцом с 20 лет.
"В один момент я даже хотел, чтобы мне кто-то подкинул ребенка", – заявил он, добавив, что хочет стать многодетным отцом.
Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.
В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.
С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу "Танцы со звездами" Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.
В начале сентября Чмерковский впервые стал судьей украинских "Танцев со звездами". Проект закончился в ноябре.