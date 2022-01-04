  Чмерковский о жене: Моя мечта – она зарабатывает, а я готовлю обеды. Я говорю: "Иди – делай, а я буду здесь сидеть"

"Она была не против, чтобы ты приехал в Украину на три месяца. Если бы ее пригласили в Австралию, Японию на три месяца, как бы отреагировал ты?" – спросила у Чмерковского Ефросинина.

"Отлично. Я бы ее тоже поддержал", – ответил танцор.

"И остался бы сам с ребенком?" – удивилась ведущая.

"Моя мечта – она зарабатывает, а я его вожу в школу, готовлю обеды, жду ее с работы. Я говорю это каждый раз: "Пожалуйста, иди – делай, а я буду здесь сидеть", – рассказал хореограф.

Чмерковский признался, что мечтал стать отцом с 20 лет.

"В один момент я даже хотел, чтобы мне кто-то подкинул ребенка", – заявил он, добавив, что хочет стать многодетным отцом.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube