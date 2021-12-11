"Иногда было страшно". Чмерковский рассказал о навязчивых поклонницах и матерях, предлагавших ему своих дочерей

По словам Максима Чмерковского, некоторые навязчивые поклонницы залезали к нему в дом Фото: maksimc / Instagram

"Конечно, были истории, когда женщины навязчиво приставали. Как это было? Иногда прикольно, иногда страшно, потому что залезали в дом среди ночи тоже", – рассказал Чмерковский.

На вопрос, предлагали ли ему деньги за интим, 41-летний танцор ответил отрицательно. При этом он подчеркнул, что некоторые матери сватали ему своих дочерей.

"Были мамы, которые предлагали своих дочерей. Как? По-разному, на разных языках и в разных странах. Это было очень церемониально, очень классно, мне понравилось", – признался Чмерковский.