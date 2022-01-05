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05 января, 2022
 
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"В принципе, я доволен". Чмерковский рассказал, почему 10 лет не соглашался на участие в украинских "Танцах со звездами"

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Чмерковский: Мы не могли договориться
Чмерковский: Мы не могли договориться
Фото: maksimc / Instagram

Американский танцор украинского происхождения, судья последнего на данный момент шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Максим Чмерковский в интервью украинской ведущей Маше Ефросининой, которое 4 января вышло на ее канале в YouTube, признался, что продюсеры украинского танцевального проекта вели с ним переговоры в течение 10 лет.

"Звонили когда-то давно, потом еще раз пару лет назад и в прошлом году. Но мы не могли договориться – и по финансовым условиям тоже. Во-первых, я не мог понять. Я свое время здесь оцениваю немножко по-другому, я здесь не живу. Мне нужно что-то большее, чем просто возможность здесь посидеть", – сказал Чмерковский.

По словам хореографа, он согласился на участие в шоу после того, как у него наладилась жизнь в США и появился свой бизнес.

"Я к этому пришел. Мы сели с женой Петой и решили: давай попробуем, посмотрим, как это будет. В принципе, я очень доволен, что наконец-то здесь оказался, и считаю, что это действительно то, что я должен делать", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет. 

В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.

С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу "Танцы со звездами" Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.

В начале сентября 2021 года Чмерковский впервые стал судьей украинских "Танцев со звездами". Проект закончился в ноябре.

Теги: Максим Чмерковский, Танцы со звездами, хореограф
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