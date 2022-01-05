  "В принципе, я доволен". Чмерковский рассказал, почему 10 лет не соглашался на участие в украинских "Танцах со звездами"

"Звонили когда-то давно, потом еще раз пару лет назад и в прошлом году. Но мы не могли договориться – и по финансовым условиям тоже. Во-первых, я не мог понять. Я свое время здесь оцениваю немножко по-другому, я здесь не живу. Мне нужно что-то большее, чем просто возможность здесь посидеть", – сказал Чмерковский.

По словам хореографа, он согласился на участие в шоу после того, как у него наладилась жизнь в США и появился свой бизнес.

"Я к этому пришел. Мы сели с женой Петой и решили: давай попробуем, посмотрим, как это будет. В принципе, я очень доволен, что наконец-то здесь оказался, и считаю, что это действительно то, что я должен делать", – подчеркнул он.

ВИДЕО

Видео: Маша Ефросинина / YouTube