  "В принципе, я доволен". Чмерковский рассказал, почему 10 лет не соглашался на участие в украинских "Танцах со звездами"

"Звонили когда-то давно, потом еще раз пару лет назад и в прошлом году. Но мы не могли договориться – и по финансовым условиям тоже. Во-первых, я не мог понять. Я свое время здесь оцениваю немножко по-другому, я здесь не живу. Мне нужно что-то большее, чем просто возможность здесь посидеть", – сказал Чмерковский.
По словам хореографа, он согласился на участие в шоу после того, как у него наладилась жизнь в США и появился свой бизнес.
"Я к этому пришел. Мы сели с женой Петой и решили: давай попробуем, посмотрим, как это будет. В принципе, я очень доволен, что наконец-то здесь оказался, и считаю, что это действительно то, что я должен делать", – подчеркнул он.
Чмерковский – чемпион мира по латиноамериканским танцам и победитель американского шоу Dancing with the Stars на канале ABC. Он родился в 1980 году в Одессе. Танцами начал заниматься с четырех лет.
В 1994 году Чмерковский вместе с родителями эмигрировал в США. Известность в Украине Чмерковский получил после участия в первом сезоне шоу "Холостяк" на СТБ (2011). С 2011 года по 2012-й он был ведущим шоу "Куб" на этом же канале.
С 2012 года Чмерковский состоит в отношениях с австралийским хореографом, дважды победительницей американской версии шоу "Танцы со звездами" Петой Мургатройд. В январе 2017 года у пары родился сын Шай Александр.
В начале сентября 2021 года Чмерковский впервые стал судьей украинских "Танцев со звездами". Проект закончился в ноябре.