  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео

"Почему у людей забрали дома? Почему у людей забрали безопасность? Почему люди должны страдать? Почему дети должны плакать? С приходом войны, мы с Jerry Heil осознали, что самое лучшее благо в мире – это служить. Проявлять любовь. Все истины просты. Родная земля не имеет аналогов. Интуиция – это голос души. И если повторять эти истины себе с утра и перед сном, если слышать себя, если любить, не ожидая любви, если уважать родную землю, то и пространство вокруг вас будет чистым, как родниковая вода", – прокомментировала премьеру alyona alyona.

Она отметила, что сейчас есть много вопросов, на которые действительно сложно сейчас искать ответы, но она их ищет, чтобы расставить в своей голове все по полкам и понять, как жить дальше.

"Я очень часто встречаю людей, у которых возникают такие же вопросы, и очень хочется, чтобы наше новое общество, которое формируется здесь и сейчас, давало ответы на эти вопросы не такой ценой, какой дает сейчас", – заявила певица.

В черно-белом ролике певицы исполняют трек перед камерой.