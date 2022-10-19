Бульвар Шоубиз
 
19 октября, 2022
 
Новости

"Что бы они ни стырили у нас, все равно у них получится говно". В РФ перепели хит Поляковой

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Поклонники Поляковой возмутились исполнением в РФ ее песни
Поклонники Поляковой возмутились исполнением в РФ ее песни
Фото: polyakovamusic / Instagram

На фан-странице украинской певицы Оли Поляковой в Instagram опубликовали видео исполнения песни "Королева ночи" россиянкой в эфире программы "Песни от всей души" на канале "Россия 1".

В ролике участница программы, пританцовывая, спела песню Поляковой. В студии присутствовал российский телеведущий Андрей Малахов. Он ведет проект "Песни от всей души".

"Что бы они ни стырили у нас, все равно у них получится говно", – прокомментировала подписчица koroleva_nohi.fan.

"А это страшная пародия", – отметила dominika7042022.

Контекст:

"Королева ночи" – заглавная песня первого мини-альбома украинской Поляковой, выпущенного 1 февраля 2019 года на лейбле Best Music. 

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерями Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля она сообщила, что вернулась в Украину.

Теги: Россия, Украина, видео, Андрей Малахов, Оля Полякова, певица, телеведущий, пародия, песня, ролик, россияне
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