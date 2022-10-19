"Что бы они ни стырили у нас, все равно у них получится говно". В РФ перепели хит Поляковой

В ролике участница программы, пританцовывая, спела песню Поляковой. В студии присутствовал российский телеведущий Андрей Малахов. Он ведет проект "Песни от всей души".

"Что бы они ни стырили у нас, все равно у них получится говно", – прокомментировала подписчица koroleva_nohi.fan.

"А это страшная пародия", – отметила dominika7042022.

Контекст:

"Королева ночи" – заглавная песня первого мини-альбома украинской Поляковой, выпущенного 1 февраля 2019 года на лейбле Best Music.

После нападения РФ на Украину Полякова вместе с дочерями Марией (2005) и Алисой (2011) уехала во Францию, а ее муж записался в тероборону. Певица за границей проводила благотворительные концерты и занималась сбором средств для пострадавших от войны людей.

3 июля она сообщила, что вернулась в Украину.