  Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы

Леттеринг может из хобби превратиться в прибыльную работу Фото: behance / Instagram

"Правила на самом деле очень простые: любая линия, которая идет вниз, должна быть толстой, а любая линия, которая идет вверх, должна быть тонкой", – сообщила эксперт, демонстрируя это на практике.

Чтобы буквы получались с так называемыми завитушками, иллюстратор советует поэкспериментировать с их шириной и высотой.

"Нарисовать шрифт с наклоном тяжело, поэтому проще писать без наклона", – дала совет начинающим художница.

Для тренировки навыков понадобится разлинованный лист и в первое время обычная кисточка с краской.

"Упражнение простое: вверх – тоненькая линия, вниз – толстая. И вот так развлекайтесь. Желательно соблюдать одинаковое расстояние между линиями. Нужно хотя бы пару страниц так исписать, чтобы привыкла рука", – отметила художница.

Она советует начинающим иллюстратором или тем, кто хочет освоить азы леттеринга для себя, приобрести для тренировок brush-pen – ручку-кисточку или использовать спиртовые маркеры.

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Видео: Анна Voluming / YouTube

В леттеринге различают несколько основных стилей, отмечается на сайте Canva.

Стиль омбре характеризуется плавной сменой цвета. При этом направление перехода каждый художник выбирает по своему усмотрению. Также в леттеринге практикуют рисование букв на красочном фоне. Еще один вариант – дополнение текста графическими изображениями или полноценными рисунками. Один из самых сложных стилей – создание трехмерного буквенного изображения.

Не меньшей популярностью среди иллюстраторов пользуется винтажный стиль, узнаваемый по характерной палитре, засечкам и завиткам. Граффити, нанесенное на бумагу, также является одним из стилей леттеринга. Художники также практикуют в своем творчестве смешение стилей.

В публикации отмечается, что леттеринг при достаточно высоком уровне профессионализма может из хобби превратиться в прибыльную работу. Так, иллюстраторы, владеющими этими навыками, могут заняться графическим дизайном, интерьерным декором, разработкой фирменного стиля для брендов, а также загружать работы на стоки, где иллюстрацию могут купить несколько раз.