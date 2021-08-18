Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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Что такое леттеринг и с чего начать: стили, уроки, советы

 
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Леттеринг может из хобби превратиться в прибыльную работу
Леттеринг может из хобби превратиться в прибыльную работу
Фото: behance / Instagram

Леттеринг – это искусство рисования, а не написания букв. Этот метод используется при создании комиксов, вывесок, памятных табличек или логотипов. Готовая надпись может быть трудночитаемой, но ее достоинство состоит в эстетичности буквенного изображения. С чего начать осваивать методику леттеринга и его основные правила, в своем YouTube-блоге рассказала иллюстратор Анна Voluming.

"Правила на самом деле очень простые: любая линия, которая идет вниз, должна быть толстой, а любая линия, которая идет вверх, должна быть тонкой", – сообщила эксперт, демонстрируя это на практике.

Чтобы буквы получались с так называемыми завитушками, иллюстратор советует поэкспериментировать с их шириной и высотой.

"Нарисовать шрифт с наклоном тяжело, поэтому проще писать без наклона", – дала совет начинающим художница.

Для тренировки навыков понадобится разлинованный лист и в первое время обычная кисточка с краской.

"Упражнение простое: вверх – тоненькая линия, вниз – толстая. И вот так развлекайтесь. Желательно соблюдать одинаковое расстояние между линиями. Нужно хотя бы пару страниц так исписать, чтобы привыкла рука", – отметила художница.

Она советует начинающим иллюстратором или тем, кто хочет освоить азы леттеринга для себя, приобрести для тренировок brush-pen – ручку-кисточку или использовать спиртовые маркеры.

ВИДЕО
Видео: Анна Voluming / YouTube

В леттеринге различают несколько основных стилей, отмечается на сайте Canva.

Стиль омбре характеризуется плавной сменой цвета. При этом направление перехода каждый художник выбирает по своему усмотрению. Также в леттеринге практикуют рисование букв на красочном фоне. Еще один вариант – дополнение текста графическими изображениями или полноценными рисунками. Один из самых сложных стилей – создание трехмерного буквенного изображения. 

Не меньшей популярностью среди иллюстраторов пользуется винтажный стиль, узнаваемый по характерной палитре, засечкам и завиткам. Граффити, нанесенное на бумагу, также является одним из стилей леттеринга. Художники также практикуют в своем творчестве смешение стилей. 

В публикации отмечается, что леттеринг при достаточно высоком уровне профессионализма может из хобби превратиться в прибыльную работу. Так, иллюстраторы, владеющими этими навыками, могут заняться графическим дизайном, интерьерным декором, разработкой фирменного стиля для брендов, а также загружать работы на стоки, где иллюстрацию могут купить несколько раз.

Теги: почерк
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