"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа

На одном из снимков артист изображен вместе с побратимами в окопе.

"Что там в шоу-бизнесе?" – подписал фото Хлывнюк.

Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс".

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

В интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Хлывнюк рассказал, чем именно занимается в зоне боевых действий. "Мы развозим лекарства и доставляем врачей, которые помогают ставить диагнозы… Развозим самые необходимые грузы: инсулин, лекарства от высокого давления, иногда даже раздаем с хлебом, маслом подсолнечным, с какими-то базовыми продуктами", – отметил музыкант.

В августе Хлывнюк сообщил, что стал пилотом ударного дрона.