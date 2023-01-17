Бульвар Шоубиз
 
17 января, 2023
 
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"Что там в шоу-бизнесе?" Хлывнюк показал снимки из окопа

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В августе Хлывнюк сообщил, что стал пилотом ударного дрона
В августе Хлывнюк сообщил, что стал пилотом ударного дрона
Фото: Бумбокс / Facebook

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк, который сейчас защищает Украину в составе патрульной полиции, 17 января на странице коллектива в Instagram разместил фото, на которых запечатлен в военной форме в полевых условиях.

На одном из снимков артист изображен вместе с побратимами в окопе.

"Что там в шоу-бизнесе?" – подписал фото Хлывнюк.

Контекст:

Хлывнюк родился в 1979 году в Черкассах. Учился в музыкальной школе по классу аккордеона. Окончил Черкасский национальный университет имени Богдана Хмельницкого (специальность – "переводчик с английского языка").

В 2004 году Хлывнюк вместе с гитаристом группы "Тартак" Андреем Самойло основал группу "Бумбокс".

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Хлывнюк вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины, сейчас он служит в патрульной полиции. В конце марта он попал под минометный обстрел и был ранен.

В интервью украинскому журналисту, основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Хлывнюк рассказал, чем именно занимается в зоне боевых действий. "Мы развозим лекарства и доставляем врачей, которые помогают ставить диагнозы… Развозим самые необходимые грузы: инсулин, лекарства от высокого давления, иногда даже раздаем с хлебом, маслом подсолнечным, с какими-то базовыми продуктами", – отметил музыкант.

В августе Хлывнюк сообщил, что стал пилотом ударного дрона.

Теги: Бумбокс, война России против Украины, Андрей Хлывнюк
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