Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2020
 
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"Что-то напряглось в шортах", "Волосатик", "Сексуальный". Фанатки рассматривают полуголого Козловского

Украинский певец Виталий Козловский поделился снимком, сделанным на отдыхе.

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Козловский: Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги
Козловский: Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский обнародовал в  Instagram фото, для которого позировал в красных шортах и с обнаженным торсом.

"Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года, были бы деньги. Теперь я люблю деньги", – написал исполнитель. 

Подписчицы прокомментировали пост.

"Волосатик", – написала svetka.alievva.

"Сексуальный", – отметила kajodorogova34556.

"Что-то напряглось в шортах", – заявила xtina_kuzmina.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В дискографии певца шесть студийных альбомов. 

1 сентября 2020 года Козловский сообщил, что поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусства на факультет музыкального искусства, а также будет преподавать одну из дисциплин студентам этого факультета.

Теги: фанаты, деньги, Виталий Козловский, певец, отдых, фото, ню-фото, лето
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