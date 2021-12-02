"Что значит выйти замуж за кого надо!" 39-летняя Подольская показала голый торс и декольте

Певица позировала в телевизионной студии, украшенной новогодними елями.
"Когда появляется в моей ленте фотография с именно этими елками, то, значит, скоро Новый год", – написала она.
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"Что значит выйти замуж за кого надо!" – прокомментировала подписчица gornostaeva537.
Наталья Подольская замужем за музыкантом Владимиром Пресняковым. Они поженились в 2010 году после пяти лет отношений. Подольская младше мужа на 14 лет.
Супруги воспитывают двоих сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.