"Что значит выйти замуж за кого надо!" 39-летняя Подольская показала голый торс и декольте

Певица позировала в телевизионной студии, украшенной новогодними елями.

"Когда появляется в моей ленте фотография с именно этими елками, то, значит, скоро Новый год", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

"Что значит выйти замуж за кого надо!" – прокомментировала подписчица gornostaeva537.