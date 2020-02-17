Цибульская выступила на шоу "Голос країни". Видео

Украинская певица Ольга Цибульская пришла на шоу "Голос країни" на канале "1+1". Видео ее выступления на этапе слепых прослушиваний разместили на YouTube-канале проекта. Она исполнила песню "Чекаю. Цьом" из своего репертуара. К исполнительнице развернулись Потап и Настя, Тина Кароль и Monatik. Но участница отказалась продолжать участие в шоу. Она отметила, что пришла на проект, чтобы исполнить мечту своего сына Нестора: мальчик мечтал увидеть маму на сцене любимого шоу.
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