Цискаридзе: На сцене поднимаем не вес балерин, а их характер. Он у них неприятный

Российский артист балета Николай Цискаридзе признался, что разочарован в своей профессии.

Российский артист балета Николай Цискаридзе в интервью программе "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым" признался, что, если бы у него была возможность, выбрал бы другую профессию. Видео разместили на YouTube-канале проекта.

"Я занят самым бесполезным делом. Осознал это, когда был на больничной койке. Мне было 29 лет. Никто не знал, выживу я или нет. (...) У меня начался золотистый стафилококк. Я перенес 10 операций. В какой-то момент доктору сказал, что разочарован своим ремеслом, потому что моя блистательная карьера рухнула из-за нескольких миллиметров связки. Лежа там, я понял, какой глупостью занимался, ведь производил просто воздух", – заявил он.

По словам Цискаридзе, тот, кто спасает жизни, владеет настоящей профессией, и отметил, что стал бы хирургом.

"Балет – это эмоции. (...) На сцене мы поднимаем не вес балерин, а их характер. Характер у всех балерин очень неприятный. У них начинается старение, мужья уходят к молодым – все это они вываливают на партнеров, срываются. Это ужасно", – отметил Цискаридзе.

Николай Цискаридзе служил в Большом театре в Москве более 20 лет. В 2013 году покинул его из-за конфликта с руководством. 28 октября 2013 года возглавил Академию русского балета имени Вагановой, 29 ноября 2014-го избран ректором.