  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни

Полякова: У меня не было ни разу кризиса в отношениях. Но сейчас нас штормит Фото: polyakovamusic / Instagram

"У меня не было ни разу кризиса в отношениях с ним. Но сейчас нас штормит. И нас штормит тихо – я осознаю скуку. Естественно, женщина незанятая что делает? Она идет и находит себе любовника. Женщина занятая – ей нужно где-то сублимироваться", – заявила певица.

Полякова отметила, что если в этой ситуации женщину что-то не устраивает, тогда ей нужно что-то менять.

"Нужно, чтобы люди понимали – да, уходит страсть, да, уходит регулярный секс, да, уходят романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта. У вас общие дети, цели, вы дружны. И ты, если у тебя плюсов больше, прощаешь эти минусы", – заявила певица.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube