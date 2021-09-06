Бульвар Шоубиз
 
06 сентября, 2021
 
Новости

"Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Полякова: У меня не было ни разу кризиса в отношениях. Но сейчас нас штормит
Полякова: У меня не было ни разу кризиса в отношениях. Но сейчас нас штормит
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова 3 сентября в эфире нового YouTube-проекта ведущей Маши Ефросининой "Взрослые девочки" рассказала, что спустя 16 лет семейной жизни с мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским в их взаимоотношениях наступил первый кризис.

"У меня не было ни разу кризиса в отношениях с ним. Но сейчас нас штормит. И нас штормит тихо – я осознаю скуку. Естественно, женщина незанятая что делает? Она идет и находит себе любовника. Женщина занятая – ей нужно где-то сублимироваться", – заявила певица.

Полякова отметила, что если в этой ситуации женщину что-то не устраивает, тогда ей нужно что-то менять.

"Нужно, чтобы люди понимали – да, уходит страсть, да, уходит регулярный секс, да, уходят романтизм, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта. У вас общие дети, цели, вы дружны. И ты, если у тебя плюсов больше, прощаешь эти минусы", – заявила певица.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube
Контекст:

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне". В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Полякова замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским. 11 сентября супруги будут отмечать 16-летие со дня регистрации брака. Буряковский старше 37-летней жены на 15 лет. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011). 

Теги: семья, Оля Полякова, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Украина и США опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве. Полный текст
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты
Елена ПОСКАННАЯ
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
  "В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
Alyosha рассказала, как возвращалась в форму после рождения дочери
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
"Какая нежная кожа", "Вот это секс", "Можно залипнуть". Michelle Andrade в купальнике покрутила ягодицами перед камерой
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
  "Да, уходит регулярный секс, влечение. Но ты живешь с человеком для комфорта". Полякова откровенно рассказала о кризисе в семейной жизни
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Эти ноги – восторг", "Не поддувает?". Леся Никитюк в кожаных шортах прогулялась по дождливому Киеву
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
"Надеюсь, вы не снимали нижнее белье?" Кейт Хадсон позировала в Венеции в очень откровенном наряде
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
6 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
52-летний Джекман сообщил о смерти отца
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
"Удел глупых". Участницы нового состава "ВИА Гры" высказались о Поляковой и Ани Лорак, которые обвинили их продюсера в домогательствах
Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу
Рэпер Lil Uzi Vert лишился инкрустированного в лоб бриллианта за $24 млн после прыжка со сцены в толпу
"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье
"Возбудил ты меня, малыш", "В полку диснеевских принцесс прибыло". Цимбалюк шокировал снимками в мини-платье
Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона
Не вспомнили о Чапкисе и занижали баллы. Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева раскритиковала первый эфир нового сезона
Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака
Бойфренд Grosu Полянский рассказал, какие отношения сложились у певицы с его дочерью от первого брака
Модные женские стрижки 2021 2022. Пять трендов
Модные женские стрижки 2021–2022. Пять трендов
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Участник "Танцев со звездами" Дикусар после первого эфира прокомментировал свой дуэт с Харлан
Участник "Танцев со звездами" Дикусар после первого эфира прокомментировал свой дуэт с Харлан
"Боже мой, какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Боже мой, какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS