"Дама осталась жива?!" Муж Наташи Королевой Тарзан показал обнаженную "русалку"

"Немного о русалках..." – подписал снимок 51-летний Тарзан.

View this post on Instagram A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Через пару часов он вновь запостил ту же самую картину, но уже крупным планом, и написал: "Ну вот она, чуть подшаманил".

View this post on Instagram A post shared by Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

"Интересно! Дама осталась жива?!" – поинтересовалась в комментариях plotkina_marina.

"Штопает картины одну за другой. Как это возможно?" – удивилась koroleva_sindel.

"Я еще таких живых работ в жизни не видела. Я просто шокирована! Очень", – призналась ia.na9914.