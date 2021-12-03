"Дама осталась жива?!" Муж Наташи Королевой Тарзан показал обнаженную "русалку"

"Немного о русалках..." – подписал снимок 51-летний Тарзан.
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Через пару часов он вновь запостил ту же самую картину, но уже крупным планом, и написал: "Ну вот она, чуть подшаманил".
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"Интересно! Дама осталась жива?!" – поинтересовалась в комментариях plotkina_marina.
"Штопает картины одну за другой. Как это возможно?" – удивилась koroleva_sindel.
"Я еще таких живых работ в жизни не видела. Я просто шокирована! Очень", – призналась ia.na9914.
Сергей Глушко родился 8 марта 1970 года в городе Мирный в Архангельской области РФ. Он окончил Военный инженерный институт имени Можайского и в звании лейтенанта пошел работать на космодром "Плесецк".
В середине 1990-х он уехал в Москву, начал работать в модельном бизнесе, а в 1997 году стал стриптизером.
С 2001 года Тарзан начал жить с Наташей Королевой. Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.
В сентябре 2020 года Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его "развели, а потом обокрали". Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.