"Включил телевизор на свою беду". Стриптизер Тарзан послал кремлевских политиков на Альдебаран

"Последнее время ощущение сюрреалистичности всего того, что происходит вокруг меня, не покидает. На улице светит солнце, прекрасная погода, и не верится, что здесь же гуляет смертельный вирус, который каждый день уносит кучу жизней", – начал свою речь Тарзан.
После он добавил, что включил российское телевидение и попал на одну из пропагандистских программ.
"Включил телевизор на свою беду и услышал, что люди абсолютно серьезно обсуждают ведение ядерной войны. Светит солнце, а люди замерзают от холода и от голода умирают. Господа политики, главы государств, вы, видимо, инопланетяне все. Потому что из школьного курса известно, что победителей в ядерной войне не будет. О чем вы говорите? Чем вы думаете?" – спросил Тарзан.
В конце обращения артист послал российских политиков матом.
"Летите к себе на Альдебаран и оставьте нам нашу планету и нашу жизнь, товарищи политики, бл…дь!" – заявил Тарзан.
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Сергей Глушко родился 8 марта 1970 года в городе Мирный в Архангельской области РФ. Он окончил Военный инженерный институт имени Можайского и в звании лейтенанта пошел работать на космодром "Плесецк".
В середине 1990-х он уехал в Москву, начал работать в модельном бизнесе, а в 1997 году стал стриптизером.
С 2001 года Тарзан начал жить с Наташей Королевой. Официально они оформили отношения в августе 2003 года. За год до этого у пары родился сын Архип, сейчас ему 19 лет.