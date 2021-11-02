"Включил телевизор на свою беду". Стриптизер Тарзан послал кремлевских политиков на Альдебаран

Тарзан пожаловался на сюрреалистичность происходящего вокруг и обвинил в этом политиков Фото: tarzan___official / Instagram

"Последнее время ощущение сюрреалистичности всего того, что происходит вокруг меня, не покидает. На улице светит солнце, прекрасная погода, и не верится, что здесь же гуляет смертельный вирус, который каждый день уносит кучу жизней", – начал свою речь Тарзан.

После он добавил, что включил российское телевидение и попал на одну из пропагандистских программ.

"Включил телевизор на свою беду и услышал, что люди абсолютно серьезно обсуждают ведение ядерной войны. Светит солнце, а люди замерзают от холода и от голода умирают. Господа политики, главы государств, вы, видимо, инопланетяне все. Потому что из школьного курса известно, что победителей в ядерной войне не будет. О чем вы говорите? Чем вы думаете?" – спросил Тарзан.

В конце обращения артист послал российских политиков матом.

"Летите к себе на Альдебаран и оставьте нам нашу планету и нашу жизнь, товарищи политики, бл…дь!" – заявил Тарзан.

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