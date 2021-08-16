"Трагичное выражение лица. А сама она верная, честная, любящая". Тарзан написал портрет Королевой. Фото

"Обещал показать, когда закончу... Холст 100 на 80 см, масло. Всем привет!" – написал он.
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"Трагичное ее выражение лица... Гениально уловил ее настроение по жизни... А сама она верная, честная, любящая..." – прокомментировала подписчица tatianavovo.
"Сколько любви в этом шедевре", – написала imbir_cacao
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. Он женат на российской певице украинского происхождения Наташе Королевой. Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.
Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.
Замуж за Тарзана она вышла в 2003 году. В 2002-м у них родился сын Архип.