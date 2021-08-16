"Трагичное выражение лица. А сама она верная, честная, любящая". Тарзан написал портрет Королевой. Фото

Тарзан и Королева живут в браке с 2003 года Фото: tarzan___official / Instagram

"Обещал показать, когда закончу... Холст 100 на 80 см, масло. Всем привет!" – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

"Трагичное ее выражение лица... Гениально уловил ее настроение по жизни... А сама она верная, честная, любящая..." – прокомментировала подписчица tatianavovo.

"Сколько любви в этом шедевре", – написала imbir_cacao