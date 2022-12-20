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20 декабря, 2022
 
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Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото

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Данилко и Белоконь пожелали Путину сдохнуть
Данилко и Белоконь пожелали Путину сдохнуть
Фото: v_serduchka / Instagram

Украинский шоумен Андрей Данилко вместе с актрисой Инной Белоконь сфотографировался на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве, где 17 декабря проводился украинский нацотбор на "Евровидение 2023". Соответствующее фото артист опубликовал в Instagram.

Артисты позируют, демонстрируя в кадре средний палец. Это же фото Данилко и Белоконь повторили, снявшись в сценических образах Верки Сердючки и ее матери. Характерный жест шоумен адресовал российским оккупантам.

"Что, думали сорвать нам нацотбор?" – подписал он фото.

Контекст:

Данилко и Белоконь 17 декабря выступили на сцене украинского нацотбора, который ради безопасности участников проходил на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве". Место проведения конкурса до завершения не афишировалось. 

Артисты исполнили песню "Є пропозиція", а после пожелали президенту РФ Владимиру Путину сдохнуть.

Теги: Андрей Данилко, война России против Украины, нацотбор, Инна Белоконь
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