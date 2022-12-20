Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото

Артисты позируют, демонстрируя в кадре средний палец. Это же фото Данилко и Белоконь повторили, снявшись в сценических образах Верки Сердючки и ее матери. Характерный жест шоумен адресовал российским оккупантам.

"Что, думали сорвать нам нацотбор?" – подписал он фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)