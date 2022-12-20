Данилко с Белоконь показали российским оккупантам средний палец. Фото

Артисты позируют, демонстрируя в кадре средний палец. Это же фото Данилко и Белоконь повторили, снявшись в сценических образах Верки Сердючки и ее матери. Характерный жест шоумен адресовал российским оккупантам.
"Что, думали сорвать нам нацотбор?" – подписал он фото.
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Данилко и Белоконь 17 декабря выступили на сцене украинского нацотбора, который ради безопасности участников проходил на станции метро "Майдан Незалежности" в Киеве". Место проведения конкурса до завершения не афишировалось.
Артисты исполнили песню "Є пропозиція", а после пожелали президенту РФ Владимиру Путину сдохнуть.