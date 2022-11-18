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18 ноября, 2022
 
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Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села

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Dantes: В виртуальном мире нет места реальности
Dantes: В виртуальном мире нет места реальности
Фото: vladimirdantes / Instagram

Страница украинского певца Dantes в Instagram была заблокирована после того, как он разместил в своем микроблоге посты о передаче гуманитарной помощи жителям освобожденных от российских оккупантов сел в Харьковской области. Об этом артист написал 18 ноября.

Певец предположил, что администрация сосцести "не очень любит, когда вокруг накачанных губ, подкачанных задниц, "Грэмми" и прочего прекрасного появляются уничтоженные деревни и города".

"В виртуальном, лживом мире, где нет места реальности, в которой гибнут люди, уничтожается нация, никто не хочет это принять. Для этой соцсети это слишком. Лучше всего – не замечать", – написал артист.

Контекст:

Dantes не единственный, чьи посты о войне блокируют в сети. Ранее об этом сообщала украинская певица Оля Полякова, обращаясь к вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову с просьбой помочь восстановить страницу в Instagram.

Теги: война России против Украины, Dantes
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