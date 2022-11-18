Dantes раскритиковал Instagram за блокировку после поста о доставке гуманитарной помощи в деоккупированные села

Певец предположил, что администрация сосцести "не очень любит, когда вокруг накачанных губ, подкачанных задниц, "Грэмми" и прочего прекрасного появляются уничтоженные деревни и города".

"В виртуальном, лживом мире, где нет места реальности, в которой гибнут люди, уничтожается нация, никто не хочет это принять. Для этой соцсети это слишком. Лучше всего – не замечать", – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dantes * (@vladimirdantes)