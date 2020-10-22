"Дайте бабе мужика", "Попец супер". Глюк'oZа обнародовала откровенное фото

Российская певица Глюк'oZa засветила фигуру в купальнике.

34-летняя российская певица Глюк'oZa показала в Instagram фото в купальнике. Она позировала, прислонившись к высокой скульптуре в виде вытянутого сосуда.



Фото было сделано на Мальдивах.

"С гордо поднятой (...) чем?" – спросила певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С гордо поднятои * * чем? * Публикация от ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) 21 Окт 2020 в 8:06 PDT

Подписчики ответили на вопрос.

"Пятой точкой", – написал siniy70812017.

"Грудью?" – спросил chvanow.

"Попец супер", – заявил shepordd.

"Ну дайте бабе мужика, ну хоть кто-нибудь уже, мужики, ну обратите внимание на призывы!" – написала olgasamoenko.

Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года. 17 июня 2006 года Глюк'оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.



Глюк'oZе запретили въезд в Украину до 2023 года, поскольку она нарушала украинское законодательство, неоднократно посещая аннексированный Крым.