"Дайте бабе мужика", "Попец супер". Глюк'oZа обнародовала откровенное фото

34-летняя российская певица Глюк'oZa показала в Instagram фото в купальнике. Она позировала, прислонившись к высокой скульптуре в виде вытянутого сосуда.
Фото было сделано на Мальдивах.
"С гордо поднятой (...) чем?" – спросила певица.
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Подписчики ответили на вопрос.
"Пятой точкой", – написал siniy70812017.
"Грудью?" – спросил chvanow.
"Попец супер", – заявил shepordd.
"Ну дайте бабе мужика, ну хоть кто-нибудь уже, мужики, ну обратите внимание на призывы!" – написала olgasamoenko.
Глюк'оZа (настоящее имя – Наталья Ионова) родилась 7 июня 1986 года. 17 июня 2006 года Глюк'оZа вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова, совладельца нефтяной компании Ruspetro. У пары двое детей – 13-летняя Лидия и девятилетняя Вера.
Глюк'oZе запретили въезд в Украину до 2023 года, поскольку она нарушала украинское законодательство, неоднократно посещая аннексированный Крым.