Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2022
 
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"Даже лучше, чем всегда ". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала фигуру в топе и лосинах

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саливанчук: Настроение бодрячком, потому что спорт это сила
Саливанчук: Настроение бодрячком, потому что спорт – это сила
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

36-летняя украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова 9 февраля в Instagram Stories разместила короткое видео, снятое в спортзале. В кадре она позировала в черном мини-топе и черных лосинах.

"Возвращение блудного сына в большой спорт. Я наконец-то снова занимаюсь спортом, снова растягиваюсь. И сегодня было даже лучше, чем всегда. Настроение бодрячком, потому что спорт – это сила", – прокомментировала Саливанчук ролик.

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Скриншот: salivanchuk.anna / Instagram

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Теги: спорт, фигура, актриса, ролик, Анна Саливанчук
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