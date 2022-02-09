"Даже лучше, чем всегда ". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала фигуру в топе и лосинах

"Возвращение блудного сына в большой спорт. Я наконец-то снова занимаюсь спортом, снова растягиваюсь. И сегодня было даже лучше, чем всегда. Настроение бодрячком, потому что спорт – это сила", – прокомментировала Саливанчук ролик.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.