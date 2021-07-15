"Даже нет попыток самостоятельного дыхания". Состояние 70-летнего Петра Мамонова ухудшилось

Об этом 14 июля со ссылкой на жену 70-летнего музыканта Ольгу Мамонову сообщил сайт 5-tv.ru.

"Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее", – рассказала супруга Мамонова.

По ее словам, надежд на выздоровление с каждым днем все меньше.

"Кошмар сейчас будет. Мне тяжело. Сын просил не рассказывать лишнего, только как горячая линия. Когда была надежда, то говорила с удовольствием, а сейчас, когда все, кранты, чего уж там", – призналась Ольга Мамонова.