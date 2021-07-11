ГОРДОН
 
 
МИР

Российский актер и рок-музыкант Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытаются вывести его из комы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мамонову в апреле исполнилось 70 лет
Мамонову в апреле исполнилось 70 лет
Фото: petrmamonov.ru

Врачи оценили состояние российского актера, лидера рок-группы "Звуки Му" Петра Мамонова как крайне тяжелое, его пытаются постепенно вывести из комы. Об этом сообщила супруга музыканта Ольга в комментарии "РИА Новости" 11 июля.

Музыкант открыл глаза, но пока ничего не осознает. Его легкие на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, объяснила она.

По ее словам, у Мамонова не отказывают почки. У него все органы работают самостоятельно, уверила супруга артиста.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что легкие музыканта поражены на 85%. Состояние Мамонова специалисты охарактеризовали термином sopor, при котором больной практически не реагирует на внешние раздражители.

Контекст:

Мамонов в конце июня попал в московскую Городскую клиническую больницу №40, больше известную как "больница в Коммунарке", после заражения коронавирусом. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

14 апреля этого года Мамонову исполнилось 70 лет. Он – основатель и лидер рок-группы "Звуки Му". Также известен как актер: сыграл главные роли в фильмах Павла Лунгина "Такси-блюз", "Остров" и "Царь"; в том числе он снимался в "Игле" с участием Виктора Цоя.

В августе 2019 года Мамонов перенес инфаркт.

Петр Мамонов внесен в базу "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым, отрицание российской агрессии и популяризацию оккупационного режима".

В декабре 2020 года Госпогранслужба не пустила Мамонова в Украину и запретила въезд в страну на три года из-за посещения оккупированного Крыма.

Теги: искусство, больница, рок-музыка, музыкант, Петр Мамонов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Том Круз появился на публике с партнершей по фильму "Миссия невыполнима"
Том Круз появился на публике с партнершей по фильму "Миссия невыполнима"
На певицу Дуа Липу подали в суд из-за собственных снимков
На певицу Дуа Липу подали в суд из-за собственных снимков
"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан
"Улыбка натянута, глаза печальные". В сети обсуждают постельное фото героя "Холостяка 11" Заливако и Богдан
Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода
Витвицкая опубликовала фото с бывшим мужем и рассказала об отношениях после развода
В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт
В Одессе охранник три часа не пускал российского рэпера на собственный концерт
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером
63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером
Певице МакSим после трех недель комы стало лучше
Певице МакSим после трех недель комы стало лучше
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Мне жаль, что все это с нами произошло". Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"
"Мне жаль, что все это с нами произошло". Седокова отреагировала на слова экс-жены Меладзе о харассменте в "ВИА Гре"
"Бомба". Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот
"Бомба". Дорофеева в летнем наряде засветила плоский живот
  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии
  "Не понимаешь, сможешь ли вернуть форму". Кухар рассказала о своей послеродовой депрессии
"Горячо". Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
"Горячо". Свитолина в купальнике засветила тату на ноге
  Тина Кароль ответила, не боится ли травли из-за выступления на Atlas Weekend с питоном
  Тина Кароль ответила, не боится ли травли из-за выступления на Atlas Weekend с питоном
  "Несколько лет не здоровались". Тарабарова рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом
  "Несколько лет не здоровались". Тарабарова рассказала об отношениях с экс-бойфрендом Дантесом
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Королева трусов!". Maruv показала тело в открытых купальниках
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Развод не за горами", "Смотреть на ее мужа неприятно". Собчак показала поцелуй с Богомоловым
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
"Глупый Dzidzio, такую женщину потерять". Slavia взбудоражила подписчиков фото топлес
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
Победительница "Холостяка 9" Квиткова: Мчали в роддом с ощущением, что под утро будем с сыном
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"В лифте в вульгарной позе?" Волочкова развела ноги в новой фотосессии
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"Прет сексом", "Это просто неприлично!". Седокова с голыми бедрами залезла на своего нового мужа
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
"На сцену хочется выходить в купальнике". Настя Каменских показала, как принимает ванну
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS