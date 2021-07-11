Российский актер и рок-музыкант Мамонов находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи пытаются вывести его из комы

Музыкант открыл глаза, но пока ничего не осознает. Его легкие на искусственной вентиляции, но третье или четвертое дыхание у него свое, объяснила она.

По ее словам, у Мамонова не отказывают почки. У него все органы работают самостоятельно, уверила супруга артиста.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что легкие музыканта поражены на 85%. Состояние Мамонова специалисты охарактеризовали термином sopor, при котором больной практически не реагирует на внешние раздражители.