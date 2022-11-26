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26 ноября, 2022
 
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"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты

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Клопотенко: Не нужно платить, просто скажи, что хочешь чай поддержки, и мы сделаем это
Клопотенко: Не нужно платить, просто скажи, что хочешь чай поддержки, и мы сделаем это
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко заявил, что украинцы могут в двух его заведениях, расположенных в Киеве и Львове, во время отключения электричества зарядить гаджеты и выпить горячий чай. Об этом он сообщил 25 ноября в Instagram.

"Не нужно платить, просто скажи, что хочешь чай поддержки, и мы сделаем это. Моя команда позаботится о вас и немного улучшит ваше настроение, – написал он. – Всех обнимаю, мы стоим. Даже в темноте украинцы  самая светлая нация". 

Речь идет о ресторане "Сто років тому вперед", который находится в Киев на улице Владимирской, 4, и бистро во Львове на улице Соборной, 2а.

Контекст:

В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".

Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал Зеленский.

Теги: отключение света, ресторан, война России против Украины, Евгений Клопотенко
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