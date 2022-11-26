"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты

Клопотенко: Не нужно платить, просто скажи, что хочешь чай поддержки, и мы сделаем это Фото: klopotenko / Instagram

"Не нужно платить, просто скажи, что хочешь чай поддержки, и мы сделаем это. Моя команда позаботится о вас и немного улучшит ваше настроение, – написал он. – Всех обнимаю, мы стоим. Даже в темноте украинцы – самая светлая нация".

Речь идет о ресторане "Сто років тому вперед", который находится в Киев на улице Владимирской, 4, и бистро во Львове на улице Соборной, 2а.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)