"Даже в темноте украинцы – самая светлая нация". Клопотенко назвал адреса своих заведений, где можно бесплатно выпить чай и зарядить гаджеты

"Не нужно платить, просто скажи, что хочешь чай поддержки, и мы сделаем это. Моя команда позаботится о вас и немного улучшит ваше настроение, – написал он. – Всех обнимаю, мы стоим. Даже в темноте украинцы – самая светлая нация".
Речь идет о ресторане "Сто років тому вперед", который находится в Киев на улице Владимирской, 4, и бистро во Львове на улице Соборной, 2а.
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В результате ракетных обстрелов России 23 ноября в ряде регионов были зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры. По всей Украине ввели аварийные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.
По состоянию на 11.00 25 ноября дефицит электроэнергии в энергосистеме Украины сократился до 30%, но аварийные отключения продолжаются, сообщали в "Укрэнерго".
Вечером 25 ноября больше всего проблем с электричеством было в Киеве и пяти областях – Киевской, Одесской, Львовской, Винницкой и Днепропетровской, рассказал Зеленский.