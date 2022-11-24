Сумская во время отключения света приготовила суп на газовой горелке. Видео

На видео актриса запечатлена в теплой одежде в помещении без света.

"Это ужасный день. Соболезную семьям погибших украинцев. Взрывы слышали все киевляне. Это просто ужас. После сегодняшнего обстрела Киева и области поняла, что стоит запасаться самым необходимым", – прокомментировала Сумская происходящее.

Контекст:

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие, десятки людей ранены. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.