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24 ноября, 2022
 
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"Украина обязательно победит". Потап отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины российскими оккупантами

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Потап: Украина победит и поднимется
Потап: Украина победит и поднимется
Фото: Oleksii Potapenko / Facebook

Украинский певец и продюсер Потап 24 ноября разместил в Instagram фото, на котором запечатлен с дальнего ракурса в полный рост в длинном коридоре.

Свой пост он разместил после очередного массированного ракетного обстрела российскими оккупантами инфраструктурных объектов в Украине.

"Мы вышли из тьмы. Украина победит и поднимется", – подписал он фото на английском языке.

"Украина обязательно победит", – поддержали артиста подписчики.

Контекст:

За пять дней до войны Потап вместе с женой, украинской певицей Настей Каменских выехал в Испанию.

Украинские артисты неоднократно комментировали позицию Потапа, призывая его вернуться домой и помогать украинским защитникам. Он сообщил о своем возвращении в Украину 15 сентября в эфире канала "1+1". Потап признался, что попросил отца записать его в одно из подразделений теробороны.

3 октября певец обнародовал соответствующий контракт, подписанный Министерством обороны Украины в марте 2022 года.

23 ноября оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине, есть погибшие, десятки людей ранены. Попадания в объекты критической инфраструктуры и другие объекты были зафиксированы в Киеве, Киевской, Львовской и Кировоградской областях. Из-за повреждений объектов энергосистемы четыре украинские АЭС были отключены от сети.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские защитники сбили 51 из 70 российских ракет и пять ударных БПЛА. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отмечали, что оккупанты выпустили по Украине 67 ракет.

Теги: обстрелы, война России против Украины, Потап, инфраструктура, Алексей Потапенко
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