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26 января, 2021
 
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Делиев: Печально, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары

Украинский актер Георгий Делиев заявил, что театр, в отличие от кино, не может перейти на онлайн-формат.

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Делиев: Пугает чувство неуверенности в завтрашнем днем
Делиев: Пугает чувство неуверенности в завтрашнем днем
Фото: Georgiy Deliev / Facebook

Украинский режиссер, актер, художественный руководитель одесской комик-труппы "Маски" Георгий Делиев в интервью изданию "Факты" заявил, что в период пандемии коронавируса у людей должно проснуться самоосознание, без которого, как и без веры, восстановление и движение вперед невозможны.

"Сейчас всем непросто. Гастролей нет. Все, что планировались на 2020 год, отменилось. И что будет дальше, непонятно. За рубежом тоже коллегам непросто. Театр на Бродвее, где мы выступали до пандемии, закрыт. Гастроли и грандиозные проекты моего друга и учителя Славы Полунина пока тоже заморозились. Он работает пока у себя в Париже в творческой резиденции "Желтая мельница". Cirque du Soleil, говорят, вообще обанкротился. Работают кабаре на востоке, но это все небольшие проекты. А масштабных пока нет", – отметил он.

По словам Делиева, театры и киноиндустрия находятся в состоянии ожидания.

"Печально то, что люди сейчас не могут работать, как прежде. Это значит, что завтра не на что будет покупать еду и необходимые товары. Пугает чувство неуверенности в завтрашнем днем. Везде идет активная реклама того, что нужно переходить на онлайн-продажи. Но в искусстве, мне кажется, так не получится. Кино и телевидение могут существовать и развиваться в таком формате. Но как быть театру? Этот вопрос остается риторическим", – заявил режиссер и актер.

Георгий Делиев родился 1 января 1960 года в Херсоне. С 1984 года является участником комик-труппы "Маски". В 2009 году ему было присвоено звание народного артиста Украины. Наиболее известные фильмы с его участием – "Чеховские мотивы", "Настройщик", "Мелодия для шарманки", "Вечное возвращение". Режиссером всех этих картин является Кира Муратова.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 26 января в Украине подтвердили 2779 случаев коронавирусной инфекции. Умерли 133 человека, выздоровели 12 538 пациентов.

Всего с начала эпидемии в Украине зарегистрировано 1 197 107 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 22 057 пациентов с COVID-19, выздоровело 965 835 человек.

Теги: искусство, Кира Муратова, карантин, актер, Георгий Делиев, Cirque du Soleil, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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