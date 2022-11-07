Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг

Свое мнение Демин высказал после того, как 32-летняя артистка призналась, что весит 49 кг при росте 168 см.

"Когда мы с Дорофеевой недавно виделись и она практически села мне на голову в прямом смысле этого слова, то мне показалось, что она весит максимум 30 кг", – сказал Демин.

Он посоветовал певице питаться батонами с майонезом.

Демин также рассекретил свой вес, заявив, что он составляет 89 кг.