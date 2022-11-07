Бульвар Шоубиз
 
07 ноября, 2022
 
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Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг

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Рост Дорофеевой составляет 168 см
Рост Дорофеевой составляет 168 см
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинский ведущий Слава Демин считает, что украинской певице Наде Дорофеевой необходимо набрать как минимум 10 кг, чтобы ее вес соответствовал росту. Об этом он заявил в новом выпуске своего YouTube-проекта "Слава ПРО".

Свое мнение Демин высказал после того, как 32-летняя артистка призналась, что весит 49 кг при росте 168 см.

"Когда мы с Дорофеевой недавно виделись и она практически села мне на голову в прямом смысле этого слова, то мне показалось, что она весит максимум 30 кг", – сказал Демин. 

Он посоветовал певице питаться батонами с майонезом. 

Демин также рассекретил свой вес, заявив, что он составляет 89 кг.

Контекст:

Летом 2019 года Дорофеева говорила, что весит 50 кг. Об этом писало издание "Сегодня". Осенью 2021 года артистка весила 48 кг, отмечает "24 канал".

Теги: Надя Дорофеева, певица, Слава Демин
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