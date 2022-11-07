Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг

Свое мнение Демин высказал после того, как 32-летняя артистка призналась, что весит 49 кг при росте 168 см.
"Когда мы с Дорофеевой недавно виделись и она практически села мне на голову в прямом смысле этого слова, то мне показалось, что она весит максимум 30 кг", – сказал Демин.
Он посоветовал певице питаться батонами с майонезом.
Демин также рассекретил свой вес, заявив, что он составляет 89 кг.
Летом 2019 года Дорофеева говорила, что весит 50 кг. Об этом писало издание "Сегодня". Осенью 2021 года артистка весила 48 кг, отмечает "24 канал".