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21 июля, 2023
 
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Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото

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Денисенко отдыхает в Турции
Денисенко отдыхает в Турции
Фото: natalka_denisenko / Instagram

Украинская актриса Наталья Денисенко 20 июля в Instagram разместила пляжные фото, на которых запечатлена в белом бикини.

"Еще один год как я отдыхаю на море без своего мужа. Надеюсь, скоро мы полетим на море большой компанией, со своими мужчинами, всей семьей. Желаю этого себе и всем украинкам", – написала она.

18 июля актриса сообщила, что отдыхает вместе с сыном в Турции. Денисенко отметила, что добиралась в Турцию через Молдову.

"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тыс. грн. В этом году цены очень выросли и перелет и гостиница стоили 90 тыс. грн. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", – призналась актриса.

Контекст:

Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".

Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. В том же году у пары родился сын Андрей.

Весной 2022 года Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира. Сейчас актер защищает Украину на передовой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Турция, пляж, купальник, отдых, Наталия Денисенко
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