Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото

"Еще один год как я отдыхаю на море без своего мужа. Надеюсь, скоро мы полетим на море большой компанией, со своими мужчинами, всей семьей. Желаю этого себе и всем украинкам", – написала она.

18 июля актриса сообщила, что отдыхает вместе с сыном в Турции. Денисенко отметила, что добиралась в Турцию через Молдову.

"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тыс. грн. В этом году цены очень выросли и перелет и гостиница стоили 90 тыс. грн. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", – призналась актриса.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений НАТАЛКА ДЕНИСЕНКО * (@natalka_denisenko)