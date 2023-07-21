Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото

"Еще один год как я отдыхаю на море без своего мужа. Надеюсь, скоро мы полетим на море большой компанией, со своими мужчинами, всей семьей. Желаю этого себе и всем украинкам", – написала она.
18 июля актриса сообщила, что отдыхает вместе с сыном в Турции. Денисенко отметила, что добиралась в Турцию через Молдову.
"В прошлом году перелет и гостиница (я и ребенок) стоили 70 тыс. грн. В этом году цены очень выросли и перелет и гостиница стоили 90 тыс. грн. Это без дороги и гостиниц в Кишиневе", – призналась актриса.
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Денисенко родилась 17 декабря 1989 года в Чернигове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Наиболее известна как исполнительница роли Ларисы Яхонтовны в сериале "Крепостная".
Актриса замужем за своим коллегой Андреем Фединчиком с 2017 года. В том же году у пары родился сын Андрей.
Весной 2022 года Фединчик вступил в ряды территориальной обороны Житомира. Сейчас актер защищает Украину на передовой.