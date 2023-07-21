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21 июля, 2023
 
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Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить

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Кондратюк о долге Козловского: Я не собираюсь аннулировать суды, которые были
Кондратюк о долге Козловского: Я не собираюсь аннулировать суды, которые были
Фото: Ігор Кондратюк / Facebook, vkozlovsky_music / Instagram

61-летний украинский ведущий, продюсер Игорь Кондратюк в интервью, которое вышло 20 июля на YouTube-канале журналиста Славы Демина, прокомментировал свои взаимоотношения с украинским артистом Виталием Козловским, который по решению суда должен выплатить ему долг.

"Конфликт был, и суд был. Он суды проиграл. Он должен деньги, он не выплачивает ничего", – заявил Кондратюк.

"Но он пошел служить", – возразил Демин.

"Это его жизнь. У меня нет никаких претензий и видений, и вообще интереса к жизни Козловского. Меня интересует только, выполнит ли он все, что суд постановил. Суды выиграны, я же за правовое государство. Я проиграю – я заплачу", – ответил Кондратюк.

На вопрос Демина, готов ли он простить Козловскому долг в условиях полномасштабной войны, Кондратюк ответил отрицательно.

"Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, что он мне должен заплатить. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне, – подчеркнул он. – Видит бог, некоторые из тех, кто побеждал в "Шансе", должны мне сейчас больше, чем должен Козловский. Но он единственный, кому не хватило мозгов сделать это по-человечески. Я не собираюсь аннулировать суды, которые были". 

"Нет милосердию?" – уточнил ведущий.

"Это не о милосердии. Это немного другая история. И говорить о ней сейчас в том контексте, который ты поставил, – это спекуляция", – резюмировал продюсер.

Контекст:

Козловский начал сотрудничать с Кондратюком после участия в проекте "Шанс" на телеканале "Интер" в 2003 году. В 2009 году артист был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В 2012 году Козловский разорвал отношения с продюсером.

В 2020 году певец говорил, что его долг Кондратюку составляет $300 тыс. Он отметил, что именно столько "стоит его свобода".

В августе 2022 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Козловского орденом "За заслуги" III степени.

13 июня 2023 года певец получил повестку, а 21 июня – военный билет и форму. В течение месяца Козловский находился на учениях, а 20 июля сообщил, что принял присягу.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: скандал, Виталий Козловский, Игорь Кондратюк
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