Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить

Кондратюк о долге Козловского: Я не собираюсь аннулировать суды, которые были Фото: Ігор Кондратюк / Facebook, vkozlovsky_music / Instagram

"Конфликт был, и суд был. Он суды проиграл. Он должен деньги, он не выплачивает ничего", – заявил Кондратюк.

"Но он пошел служить", – возразил Демин.

"Это его жизнь. У меня нет никаких претензий и видений, и вообще интереса к жизни Козловского. Меня интересует только, выполнит ли он все, что суд постановил. Суды выиграны, я же за правовое государство. Я проиграю – я заплачу", – ответил Кондратюк.

На вопрос Демина, готов ли он простить Козловскому долг в условиях полномасштабной войны, Кондратюк ответил отрицательно.

"Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, что он мне должен заплатить. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне, – подчеркнул он. – Видит бог, некоторые из тех, кто побеждал в "Шансе", должны мне сейчас больше, чем должен Козловский. Но он единственный, кому не хватило мозгов сделать это по-человечески. Я не собираюсь аннулировать суды, которые были".

"Нет милосердию?" – уточнил ведущий.

"Это не о милосердии. Это немного другая история. И говорить о ней сейчас в том контексте, который ты поставил, – это спекуляция", – резюмировал продюсер.