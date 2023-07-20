Бульвар Шоубиз
 
20 июля, 2023
 
Новости

Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Козловский: Присягаю никогда не изменить украинскому народу
Козловский: Присягаю никогда не изменить украинскому народу
Фото: vkozlovsky_music / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский, который служит в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж", принял присягу на верность украинскому народу. Соответствующе видео он разместил 20 июля в Instagram.

"Военную присягу – принял. Присягаю никогда не изменить украинскому народу", – подписал видео Козловский.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Козловский выступал с благотворительными концертами перед украинскими защитниками.

13 июня певец получил повестку, а 21 июня – военный билет и форму. "Я официально стал военным, потому что у меня есть свой военный билет. Не знаю, радоваться этому или плакать. А еще у меня есть свой жетон. Иду получать форму и обувь. Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я получил уже свою военную форму", – рассказал он тогда. 

В течение месяца Козловский находился на учениях.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: присяга, война России против Украины, Виталий Козловский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках
  Невзоров: Я за то, чтобы Украина была в НАТО и у нее было ядерное оружие. Это было бы великолепно, и оно было бы в сверхнадежных руках
Дмитрий ГОРДОН
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Выжившая в разрушенном обломком российской ракеты доме киевлянка: Когда пожар потушили, я поднялась в квартиру и поняла: от этажа ничего не осталось, кроме той части, где была моя кровать
Елена ПОСКАННАЯ
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
  Фронтовой парамедик Кроха: Руководительница, когда узнала, что я на фронте, спросила: "Олечка, кто тебе позволял?" Я говорю: "Извините, Наталья Евгеньевна, я ведь не могу у вас спрашивать, где проводить отпуск"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
"Это не просто курица, а искусство". Запеченное филе бедренной части с картофелем. Рецепт
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Маринованные томаты за час. Рецепт с горчицей и медом
Галина ГРИШИНА
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
"Этот метод подходит всем гребням". Трихолог рассказала, как правильно мыть щетку для волос
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
  Вот как правильно нужно срезать петрушку, чтобы за сезон собрать сразу несколько урожаев. Совет опытного огородника
Галина ГРИШИНА
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк
Как правильно мыть ягоды. Советы
Как правильно мыть ягоды. Советы
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Жена Тигипко снялась в купальнике под водой
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Образ Зеленской. Первая леди появилась на публике в том же наряде, который надевала четыре года назад во время визита в Канаду. Фото
Галина ГРИШИНА
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео
Галина ГРИШИНА
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений
Галина ГРИШИНА
Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство
Если эти компоненты есть в тонике – не покупайте, иначе кожа начнет шелушиться. Косметолог рассказала, как выбрать качественное средство
Галина ГРИШИНА
"Ногти Барби". Маникюр в тоне "ягоды асаи"
"Ногти Барби". Маникюр в тоне "ягоды асаи"
Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи
Пять минут – и пышные оладьи с начинкой из яйца и зелени уже на столе. Простой рецепт завтрака для всей семьи
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео
Дорофеева показала, как украинский военный станцевал на ее концерте. Видео
"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото
"Блаженство". 58-летняя Херли снялась лежа в бикини и прозрачном платье. Фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 