Козловский, которого мобилизовали в Нацгвардию, принял присягу. Видео

"Военную присягу – принял. Присягаю никогда не изменить украинскому народу", – подписал видео Козловский.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Козловский выступал с благотворительными концертами перед украинскими защитниками.

13 июня певец получил повестку, а 21 июня – военный билет и форму. "Я официально стал военным, потому что у меня есть свой военный билет. Не знаю, радоваться этому или плакать. А еще у меня есть свой жетон. Иду получать форму и обувь. Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я получил уже свою военную форму", – рассказал он тогда.

В течение месяца Козловский находился на учениях.