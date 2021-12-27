"Детка-любовь". Рианна крупным планом показала пятую точку в прозрачном белье

"Иная порода", – подписали фанаты фото певицы.

"Рождена другой, детка-любовь. Рождена природной красавицей", – прокомментировала пост chefmamaluvkitchen.

"Вы суперкрасивая девушка", – считает mauriciovasquez324.

"Благослови Бог вас и вашу семью", – пожелал 33-летней певице lachapellejose.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.