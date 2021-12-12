"Я должен был быть твоим фотографом". Голая Рианна снялась для рекламы своего бренда

Образ 33-летней Рианны был дополнен ремнями и цепочками на талии и бедрах.

"У нас проблемы в этот праздник", – указано в подписи к фото, которое собрало больше 125 тыс. лайков.

"Не играй так с моими чувствами, пожалуйста", – написал пользователь jkpolly33.

"Я должен был быть твоим фотографом", – прокомментировал 18ricco.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAVAGE X FENTY BY RIHANNA (@savagexfenty)