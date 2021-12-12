Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2021
 
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"Я должен был быть твоим фотографом". Голая Рианна снялась для рекламы своего бренда

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На фото Рианна позировала, прикрывая грудь футболкой
На фото Рианна позировала, прикрывая грудь футболкой
Фото: savagexfenty / Instagram

На странице бельевого бренда американской певицы Рианны Savage X Fenty в Instagram 10 декабря было опубликовано фото, на котором певица позирует обнаженной, прикрывая грудь футболкой.

Образ 33-летней Рианны был дополнен ремнями и цепочками на талии и бедрах.

"У нас проблемы в этот праздник", – указано в подписи к фото, которое собрало больше 125 тыс. лайков.

"Не играй так с моими чувствами, пожалуйста", – написал пользователь jkpolly33.

"Я должен был быть твоим фотографом", – прокомментировал 18ricco.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

20 сентября 2018 года певица была назначена чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.

30 ноября 2021 года Ранна была удостоена звания "Национальный герой Барбадоса".

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: реклама, бренд, Рианна, певица, постер, грудь, белье, Барбадос
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