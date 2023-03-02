Девушка Налчаджиоглу показала свою маму. Фото

Реус отметила локацию – город Яремче Ивано-Франковской области.

Визажист позировала, обняв маму. Они запечатлены в столовой одного из пансионатов.

В феврале Реус показывала свою сестру.

Контекст:

Лилия Реус – девушка турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, бывшего мужа строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак.

Налчаджиоглу и Ани Лорак поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019-го развелись. В этом браке родилась их дочь София.

Об отношениях Реус и Налчаджиоглу стало известно в августе 2021 года.

Александра – дочь Реус от прошлых отношений. Имени отца ребенка визажистка не раскрывает.