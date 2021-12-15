ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"

"Мерил Стрип бесстрашна. Она даже глазом не моргнула и не заговорила об этом, когда узнала, что ее персонаж будет сниматься обнаженным. Но знаете, у кого были проблемы с этим? У Лео! Просто он рассматривает Стрип, как королевскую особу в кино. Хотя королевская особа – тот еще комплимент. Скорее, она для него значимая фигура в кинематографе, и он даже на секунду не решился увидеть ее голой с татуировкой на пояснице", – цитирует Маккея издание.

Контекст: "Не смотрите наверх"– американская комедия в жанре политической сатиры, которую американский режиссер Адам Маккей снял по собственному сценарию. Главные роли в картине сыграли: Дженнифер Лоуренс, Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Мэттью Перри, Тайлер Перри, Химеш Патель, Ариана Гранде и Кид Кади. Премьера фильма состоялась 9 декабря 2021 года.