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15 декабря, 2021
 
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ДиКаприо отказался сниматься с голой Мерил Стрип в фильме "Не смотрите наверх"

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ДиКаприо не решился увидеть Мерил Стрип голой и с татуировкой на пояснице
ДиКаприо не решился увидеть Мерил Стрип голой и с татуировкой на пояснице
Фото: mundo_cinee / Instagram

Американский актер и экоактивист Леонардо ДиКаприо отказался сниматься в обнаженной сцене с американской актрисой Мерил Стрип во время работы над фильмом "Не смотрите наверх". Об этом рассказал режиссер картины Адам Маккей в интервью британскому изданию The Guardian.

"Мерил Стрип бесстрашна. Она даже глазом не моргнула и не заговорила об этом, когда узнала, что ее персонаж будет сниматься обнаженным. Но знаете, у кого были проблемы с этим? У Лео! Просто он рассматривает Стрип, как королевскую особу в кино. Хотя королевская особа – тот еще комплимент. Скорее, она для него значимая фигура в кинематографе, и он даже на секунду не решился увидеть ее голой с татуировкой на пояснице", – цитирует Маккея издание.

Контекст:

"Не смотрите наверх"– американская комедия в жанре политической сатиры, которую американский режиссер Адам Маккей снял по собственному сценарию. Главные роли в картине сыграли: Дженнифер Лоуренс, Леонардо ДиКаприо, Мерил Стрип, Тимоти Шаламе, Кейт Бланшетт, Джона Хилл, Мэттью Перри, Тайлер Перри, Химеш Патель, Ариана Гранде и Кид Кади. Премьера фильма состоялась 9 декабря 2021 года.

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