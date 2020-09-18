"Дико тусим". Басков снялся в клипе на совместный трек с блогером Даней Милохиным. Видео
На YouTube-канале Dream Team House разместили клип российского блогера Дани Милохина на трек "Дико тусим". В треке сочетаются речитатив Милохина и оперное пение Баскова. Действие ролика разворачивается во дворце. Басков изначально появляется как оживший портрет. Также он в красном, расшитом золотом, костюме разъезжает в кабриолете. "Я покорил давно эстраду, теперь возьму TikTok", – заявляет в ролике Басков. "Разрывай тренды во всех соцсетях и показывай, как ты дико тусишь под наш трек!" – призвал Басков поклонников. Он добавил, что видео тусовок следует сопровождать хештегом "дико тусим".
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