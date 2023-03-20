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20 марта, 2023
 
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Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном

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Димопулос: Что-то комментировать это испачкаться в грязи и делать неприятно своему ребенку
Димопулос: Что-то комментировать – это испачкаться в грязи и делать неприятно своему ребенку
Скриншот: santadimopulos / Instagram

Украинский блогер и певица Санта Димопулос 20 марта в Instagram Stories, отвечая на вопросы фолловеров, прокомментировала отношения со своим бывшим гражданским мужем, украинским ведущим Андреем Джеджулой.

"Правду ли пишут, что ваш бывший муж – поганец?" – спросили у артистки подписчики.

"Вы же понимаете, что я не буду отвечать на этот вопрос, хотя мне есть много чего сказать. Когда есть дети, то это тяжело и больно. Очень хочу защитить своего ребенка в первую очередь, – ответила она. – Слава Богу, он уже взрослый и много чего понимает и анализирует".

Артистка добавила, что ей бы не хотелось ассоциироваться с "некоторыми людьми".

"Что-то комментировать публично – это испачкаться в грязи и делать неприятно своему ребенку", – подытожила она.

Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил, что не созванивается с их сыном из-за "принципиальных разногласий по некоторым вопросам политического характера". Позже ведущий опроверг свои слова.

Скриншот: santadimopulos / Instagram
Скриншот: santadimopulos / Instagram

Контекст:

Димопулос и Джеджула не были женаты. В 2008 году у них родился сын Даниэль. В 2010 году пара рассталась. 

Сейчас Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019). 

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Димопулос с детьми переехала во Францию. Ее муж находится вместе с ними. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Андрей Джеджула, дети, скандал, Санта Димопулос, семья, певица
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