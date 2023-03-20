Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном

"Правду ли пишут, что ваш бывший муж – поганец?" – спросили у артистки подписчики.
"Вы же понимаете, что я не буду отвечать на этот вопрос, хотя мне есть много чего сказать. Когда есть дети, то это тяжело и больно. Очень хочу защитить своего ребенка в первую очередь, – ответила она. – Слава Богу, он уже взрослый и много чего понимает и анализирует".
Артистка добавила, что ей бы не хотелось ассоциироваться с "некоторыми людьми".
"Что-то комментировать публично – это испачкаться в грязи и делать неприятно своему ребенку", – подытожила она.
Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил, что не созванивается с их сыном из-за "принципиальных разногласий по некоторым вопросам политического характера". Позже ведущий опроверг свои слова.
Димопулос и Джеджула не были женаты. В 2008 году у них родился сын Даниэль. В 2010 году пара рассталась.
Сейчас Димопулос замужем за украинским бизнесменом Игорем Кучеренко. У них есть общая дочь София (2019).
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Димопулос с детьми переехала во Францию. Ее муж находится вместе с ними.