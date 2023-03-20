Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил о "принципиальных разногласиях политического характера" с их сыном

Димопулос: Что-то комментировать – это испачкаться в грязи и делать неприятно своему ребенку Скриншот: santadimopulos / Instagram

"Правду ли пишут, что ваш бывший муж – поганец?" – спросили у артистки подписчики.

"Вы же понимаете, что я не буду отвечать на этот вопрос, хотя мне есть много чего сказать. Когда есть дети, то это тяжело и больно. Очень хочу защитить своего ребенка в первую очередь, – ответила она. – Слава Богу, он уже взрослый и много чего понимает и анализирует".

Артистка добавила, что ей бы не хотелось ассоциироваться с "некоторыми людьми".

"Что-то комментировать публично – это испачкаться в грязи и делать неприятно своему ребенку", – подытожила она.

Димопулос высказалась о Джеджуле после того, как он заявил, что не созванивается с их сыном из-за "принципиальных разногласий по некоторым вопросам политического характера". Позже ведущий опроверг свои слова.

Скриншот: santadimopulos / Instagram