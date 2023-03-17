Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос

15 марта на YouTube-канале проекта ЖВЛ вышел выпуск, в котором Джеджула прокомментировал отношения со своим сыном.
"Это болезненный для меня вопрос. Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разногласия по некоторым вопросам политического характера, – рассказал он. – Я ему напоминаю просто, что они с мамой выехали почти в первый день. И они даже не представляют, что такое жить здесь".
После выхода этого сюжета ведущий опроверг свои слова, заявив, что "его удивили некоторые украинские СМИ".
"С сыном я общаюсь. С ним все хорошо. И уж точно нет никаких споров на политические темы. Он настоящий патриот. Как и его папа, – заявил на камеру Джеджула. – С сыночком мы с этой ситуации просто проржали".
Джеджула, обращаясь к журналистам, попросил поддержать запланированный на 18 марта благотворительный BraveUAFest, во время которого будет проведен сбор денег на закупку пикапов для ВСУ.
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Даниэль (2008) – сын Джеджулы и его бывшей возлюбленной, украинский певицы Санты Димопулос. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Даниэль вместе с матерью уехал за границу.
Джеджула до войны работал ведущим корпоративов и других мероприятий, строил карьеру телеведущего.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джеджула занялся волонтерской деятельностью, а также выступает с концертами для ВСУ.