Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос

Джеджула: С сыном я общаюсь. С ним все хорошо Фото: djedjula / Instagram

15 марта на YouTube-канале проекта ЖВЛ вышел выпуск, в котором Джеджула прокомментировал отношения со своим сыном.

"Это болезненный для меня вопрос. Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разногласия по некоторым вопросам политического характера, – рассказал он. – Я ему напоминаю просто, что они с мамой выехали почти в первый день. И они даже не представляют, что такое жить здесь".

После выхода этого сюжета ведущий опроверг свои слова, заявив, что "его удивили некоторые украинские СМИ".

"С сыном я общаюсь. С ним все хорошо. И уж точно нет никаких споров на политические темы. Он настоящий патриот. Как и его папа, – заявил на камеру Джеджула. – С сыночком мы с этой ситуации просто проржали".

Джеджула, обращаясь к журналистам, попросил поддержать запланированный на 18 марта благотворительный BraveUAFest, во время которого будет проведен сбор денег на закупку пикапов для ВСУ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андреи * Джеджула (@djedjula)