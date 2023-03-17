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17 марта, 2023
 
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Джеджула прокомментировал свое заявление об отношениях с сыном от Димопулос

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Джеджула: С сыном я общаюсь. С ним все хорошо
Джеджула: С сыном я общаюсь. С ним все хорошо
Фото: djedjula / Instagram

Украинский ведущий Андрей Джеджула 17 марта записал и разместил в Instagram видео, в котором заявил, что на самом деле продолжает общаться со своим сыном Даниэлем.

15 марта на YouTube-канале проекта ЖВЛ вышел выпуск, в котором Джеджула прокомментировал отношения со своим сыном.

"Это болезненный для меня вопрос. Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разногласия по некоторым вопросам политического характера, – рассказал он. – Я ему напоминаю просто, что они с мамой выехали почти в первый день. И они даже не представляют, что такое жить здесь". 

После выхода этого сюжета ведущий опроверг свои слова, заявив, что "его удивили некоторые украинские СМИ". 

"С сыном я общаюсь. С ним все хорошо. И уж точно нет никаких споров на политические темы. Он настоящий патриот. Как и его папа, – заявил на камеру Джеджула. – С сыночком мы с этой ситуации просто проржали".

Джеджула, обращаясь к журналистам, попросил поддержать запланированный на 18 марта благотворительный BraveUAFest, во время которого будет проведен сбор денег на закупку пикапов для ВСУ.

Контекст:

Даниэль (2008) – сын Джеджулы и его бывшей возлюбленной, украинский певицы Санты Димопулос. После полномасштабного вторжения РФ в Украину Даниэль вместе с матерью уехал за границу. 

Джеджула до войны работал ведущим корпоративов и других мероприятий, строил карьеру телеведущего.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джеджула занялся волонтерской деятельностью, а также выступает с концертами для ВСУ.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Андрей Джеджула, скандал, Санта Димопулос, семья
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