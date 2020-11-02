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02 ноября, 2020
 
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Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра

По словам директора московского театра "Современник" Игоря Попова, актер Сергей Гармаш не сразу покинул труппу после своего заявления о несогласии с методами работы нового руководства.

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В августе 2020 года Гармаш заявил, что покидает "Современник"
В августе 2020 года Гармаш заявил, что покидает "Современник"
Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

Российкий актер Сергей Гармаш уволился из театра "Современник" спустя два месяца после публичного заявления об уходе из труппы. Об этом 2 ноября сообщило российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на информацию, полученную от директора театра Игоря Попова.

По словам Попова, Гармаш доиграл спектакли, в которых был задействован, и покинул труппу 1 октября.

В начале августа 2020 года Гармаш написал письмо, в котором заявил об уходе из театра из-за несогласия с политикой нового руководства.

По словам Гармаша, назначение режиссера Виктора Рыжакова на должность художественного руководителя "Современника" после смерти бывшего худрука Галины Волчек стало для театра катастрофичным. 

Гармаш родился в 1958 году в Херсоне. С 1984 года выступал на сцене "Современника". Снимается в художественных фильмах и телесериалах.


Теги: Москва, Сергей Гармаш, актер
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