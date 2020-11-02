Директор "Современника" рассказал, когда Гармаш уволился из театра

По словам директора московского театра "Современник" Игоря Попова, актер Сергей Гармаш не сразу покинул труппу после своего заявления о несогласии с методами работы нового руководства.

В августе 2020 года Гармаш заявил, что покидает "Современник" Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

Российкий актер Сергей Гармаш уволился из театра "Современник" спустя два месяца после публичного заявления об уходе из труппы. Об этом 2 ноября сообщило российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на информацию, полученную от директора театра Игоря Попова.

По словам Попова, Гармаш доиграл спектакли, в которых был задействован, и покинул труппу 1 октября.

В начале августа 2020 года Гармаш написал письмо, в котором заявил об уходе из театра из-за несогласия с политикой нового руководства.

По словам Гармаша, назначение режиссера Виктора Рыжакова на должность художественного руководителя "Современника" после смерти бывшего худрука Галины Волчек стало для театра катастрофичным.

Гармаш родился в 1958 году в Херсоне. С 1984 года выступал на сцене "Современника". Снимается в художественных фильмах и телесериалах.



