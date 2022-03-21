"До этой войны мои ценности были фейковыми". Каминская воссоединилась с детьми, которые после нападения РФ на Украину находятся за границей

"Мы вместе. Я проехала более 1,7 тыс км, чтобы наконец-то быть рядом со своими детьми. Я ни разу не выезжала сама за пределы Киева, потому что до этой войны мои страхи были дурацкими и надуманными. Мои ценности были фейковыми. Я никогда не думала, что начну плакать, когда приму ванну. Я вообще никогда не думала! И еще я никогда не прощу тех, кто лишил наших матерей – детей и наших детей – родителей. Я ненавижу тех, кто придумал, что люди – разменная монета. Горите в аду", – написала артистка.

Каминская не уточнила, в какой стране сейчас проживает.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

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