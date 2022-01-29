"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе

На снимке Алвес, которой 28 января исполнилось 38 лет, позировала без макияжа.

"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка",– подписал публикацию Макконахи.

"Ты счастливчик", – написала под фото janewilson_er.

"Красивая мамочка. С днем рождения!" – прокомментировала sheilamp77.

"Большое да. Горячая жена, очень красивая", – отметила serena_reena_.

Контекст:

Макконахи родился 4 ноября 1969 года в Техасе. Он начал сниматься в 1991 году, будучи студентом. Актер известен по ролям в фильмах "Линкольн для адвоката", "Киллер Джо", "Интерстеллар", "Джентльмены".

Макконахи и Алвес познакомились в 2006 году. 25 декабря 2011 года состоялась их помолвка, а 9 июня 2012 года пара поженилась по католическому обряду в городе Остин, штат Техас. В браке у них родилось трое детей: дочь Вида (2010) и сыновья Леви (2008) и Ливингстон (2012).